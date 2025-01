¿Por qué el director de 'Emilia Pérez' se disculpa con los mexicanos?

Jacques Audiard, director de la película Emilia Pérez, respondió a las críticas que la película ha generado en México, especialmente las relacionadas con los temas delicados que aborda, como el narcotráfico. En entrevista con CNN en Español, Audiard pidió disculpas a quienes se sientan ofendidos por algunos de los elementos de la obra.

"Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón", declaró el cineasta francés, quien visita Ciudad de México para promover la película. A pesar de recibir premios internacionales, la realidad es que la obra está enfrentado críticas fuertes, particularmente en América Latina y en México, país en el que la representación del narcotráfico y las desapariciones forzadas es un tema muy sensible.

El director defendió su enfoque, aclarando que Emilia Pérez no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino más bien plantear preguntas. “Yo lo que quisiera decirles, es que ni siquiera estoy tratando de aportar respuestas. El cine no aporta respuestas. El cine solamente plantea preguntas y tal vez las preguntas que está planteando Emilia son incorrectas. Tal vez. A mí me parecieron interesantes y yo no quería ni quiero ser pretencioso”, expresó. La película, que ha sido catalogada como un musical con elementos operísticos, ha causado división en las críticas debido a la forma en que aborda temas tan controversiales.

Las polémicas detrás de Emilia Pérez

Uno de los aspectos más comentados de la película ha sido la actuación de Selena Gomez, quien interpreta un papel crucial en la historia. En particular, la pronunciación del español de la cantante y actriz ha sido un tema recurrente en las críticas, sobre todo por no ser una hablante nativa del idioma.

El reconocido actor mexicano Eugenio Derbez, en una reciente intervención, expresó su preocupación por el nivel de la interpretación de Gomez, señalando que la actriz podría haber enfrentado dificultades para representar fielmente un personaje mexicano debido a su acento y manejo del idioma en una entrevista. Tiempo más tarde, Gómez respondió diciendo que ella hizo lo que pudo con el tiempo y herramientas que le dieron.

La película también ha sido objeto de debate por su tratamiento de la identidad trans en el contexto del narcotráfico. Aunque este enfoque ha sido considerado relevante por algunos, otros críticos, como Derbez, señalan que ciertos elementos de la película carecen de la autenticidad necesaria, lo que les resta credibilidad. Además, la industria cinematográfica europea y estadounidense, según algunos observadores, tiende a privilegiar el aspecto comercial sobre el tratamiento respetuoso de realidades culturales complejas, lo que, para muchos espectadores, se ve reflejado en Emilia Pérez.

