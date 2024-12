Eugenio Derbez critica la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez

El actor Eugenio Derbez expresó su descontento con la actuación de Selena Gomez en la película Emilia Pérez, estrenada en Netflix el 13 de noviembre. Durante su participación en el podcast Hablando de Cine con Gaby Meza, Derbez señaló que la interpretación de Gomez, especialmente en sus diálogos en español, fue “indefendible”. Según él, las escenas provocaban reacciones de sorpresa y desconcierto entre quienes la veían.

Derbez también mencionó que existe cierta reticencia en la industria para criticar a la actriz, destacando que le sorprendía que nadie hablara del tema. "Por eso su actuación no solo es no convincente, sino es incómoda", comentó. La crítica, compartida en redes sociales, generó gran repercusión entre los seguidores de ambos artistas.

Selena Gomez respondió a través de TikTok, señalando: "Entiendo tu punto de vista... Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que tuve. Eso no quita el trabajo y el corazón que puse en esta película". Su declaración reflejó una postura conciliadora ante los comentarios de Derbez.

Las redes se llenan de opiniones diversas

En redes sociales como X (antes Twitter) se han posicionado en las tendencias palabras como Selena Gomez y Shrek, película a la que le hizo el doblaje en español Eugenio Derbez. Algunos fans de la cantante han comparado su trabajo y las opiniones no son alentadoras. A continuación, algunos de los tuits más virales al respecto.

miren si vamos a tomar en cuenta la opinión del burro de shrek y una who de twt cuando el mismísimo GUILLERMO DEL TORO elogio la película https://t.co/ecG9YK8Ghp pic.twitter.com/RQMlmQIO2p — fani (@goxstyles) December 7, 2024

No mamen que están funando a Derbez por decir que Selena Gomez actuá del culo en Emilia Pérez



¿SÍ VIERON ESTA ACTUACIÓN NIVEL LA FUCKING ROSA DE GUADALUPE????? pic.twitter.com/Fr9CmypxYE — Aldahir Ramírez (@Changovoraz) December 8, 2024

El mundo discutiendo el beef de Eugenio Derbez y Selena Gómez, mientras yo deseo que Selena venga y me diga: “Pinche Lencha” pic.twitter.com/WE7qmfD7Vk — Meredith Gay 🛋️✨ (@MerGarza) December 8, 2024

Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gómez

El actor Eugenio Derbez se disculpa públicamente con Selena Gomez por comentarios que hizo sobre su trabajo de la película de Emilia Pérez, la cual ovacionada en la pasada edición del festival de Cannes. Reconoce que sus palabras fueron irrespetuosas. Esto fue lo que dijo.

Te pido sinceramente disculpas por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos mutuamente. No hay excusa. Estaba equivocado y admiro profundamente tu carrera y tu gran corazón.

Emilia Pérez merece ser celebrada, no menospreciada por mis comentarios imprudentes. Me voy de esto con una importante lección aprendida. Aunque entiendo si no puedes aceptar mi disculpa, quiero que sepas que viene del corazón.

