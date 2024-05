Selena Gomez revela por qué no fue a la Met Gala

Era una de las más esperada sin embargo dejó tristes a sus fans. Selena Gomez siempre tiene expectantes a sus seguidores en cuanto a tendencias de moda y en la gala MET era uno de los nombres fuertes, sin embargo, este año fue imposible su presencia.

La cantante de 31 años estaba confirmada en la lista de Anna Wintour pero según una nueva fuente, su ausencia es porque Selena estaba ocupada trabajando.

Actualmente, Selena está “haciendo malabarismos con nueva música, su imperio de maquillaje Rare Beauty y filmando Only murders in the building”, por lo que estaba demasiado ocupada para asistir al evento del 6 de mayo pasado, informa People.

Ahora se espera que asista al estreno de la película En busca de Emilia Pérez, de la cual es partícipe, en Cannes a finales de este mes.

La primera Met Gala de Selena fue en 2014, con un vestido de Diane von Furstenberg.

La cinta llega en las próximas semanas al prestigioso festival. Esta historia es una comedia musical criminal escrita y dirigida por Jacques Audiard. Está protagonizada por Karla Sofía Gascón en el papel principal, con Selena Gomez, Zoe Saldaña y Édgar Ramírez en papeles secundarios.

