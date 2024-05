Premios Disco Rojo: Los mejores momentos de la décima edición

La décima edición de Premios Disco Rojo estuvo llena de sabor. Dos grandes estrellas de la salsa se presentaron en la ceremonia. Jhon Lozano, quien perteneció a la Orquesta Guayacán, y Álvaro Granobles, exmiembro de Grupo Niche, fueron los invitados internacionales.

La gala sirvió además como excusa para que los artistas más importantes del país se reencuentren o se conozcan, puesto que también había nuevos talentos.

Mirella Cesa en los Premios Disco Rojo 2024. FREDDY RODRÍGUEZ// EXPRESO

La participación de Mirella Cesa fue destacada. Su regreso a este escenario sirvió de excusa para celebrar sus 15 años de carrera, por lo que interpretó varios de sus éxitos.

Fueron tres horas de música y además se contó con una alfombra roja. El evento, organizado por Radio Punto Rojo, contó con la animación de Eduardo Andrade y Karina Monroy.

Mar Rendón y Óscar Chávez FREDDY RODRÍGUEZ// EXPRESO

Mar, feliz y bien acompañada

Mar Rendón fue la artista que más veces subió al escenario. Además de cantar su éxito Antes de que me vaya, también recibió tres premios Disco Rojo: mejor canción balada, pop en español y artista femenina. Su estilismo no pasó desapercibido. José Vargas estuvo a cargo de su look. Sus vestidos hicieron un guiño a dos grandes artistas que Mar admira: Olivia Rodrigo y Taylor Swift. Colores y cortes similares a galas pasadas de ambas artistas fueron los que escogió la guayaquileña, que llegó acompañada de su novio, Óscar Chávez. Él estaba tan emocionado que presumió los logros de su novia en Instagram. También posó junto al violinista Jorge Saade.

Dicapo FREDDY RODRÍGUEZ// EXPRESO

Dicapo alista su primer EP

Entre finales de mayo y principios de junio, el primer EP de Dicapo verá la luz. Así lo confirmó el cantante guayaquileño a EXPRESIONES. En la gala de los Premios Disco Rojo fue uno de los más nominados (cuatro categorías), sin embargo no se llevó ninguno a casa. Su look de la alfombra estuvo a cargo de Alberto Banchón.

Don Medardo y sus players, los dueños del baile

Fue automático. Ni bien los presentadores Eduardo Andrade y Karina Monroy mencionaron que Don Medardo y sus Players, el auditorio se puso de pie. La orquesta, que estuvo acompañada de Jhonatan Luna, recibió un premio especial a su trayectoria. Esta fue creada en 1967 por Medardo Luzuriaga. Los vocalistas de la agrupación son Mateo Luzuriaga, Henry Tipán, Emersson Molina y Dennis Sánchez.

Andreína Bravo en Disco Rojo. FREDDY RODRÍGUEZ// EXPRESO

Andreína Bravo, premiada por sus buenas letras y acosada por la prensa

Llegó vestida de rosa y brillos, acompañada de sus asesores Fabián Sesén y Luis Francisco Borja, pero Andreína Bravo no tuvo un recorrido apropiado. Toda la prensa de farándula la arrinconó contra la pared, interrumpiendo correctamente el desarrollo de la alfombra roja y el paso de los demás artistas. Tuvo que intervenir la seguridad privada del evento para que la cantante llegue a su asiento. Ya en el auditorio, todo siguió con normalidad y recibió dos premios. Fue en la categoría de Iniciativa ‘Que quede en canción’ por la letra de Refugio y mejor reguetón con Gata gánster.

Lindsay Lohan y Rachel McAdams quieren hacer otra Mean Girls Leer más

Yilda Banchón FREDDY RODRÍGUEZ// EXPRESO

Yilda demostró todo su talento

Yilda Banchón se llevó a casa el Disco Rojo en la categoría de canción de pop latino. Qué nos faltó fue el tema ganador, el cual también interpretó junto a un popurrí de su primer EP Aleatorio.

La Chicha Power FREDDY RODRÍGUEZ// EXPRESO

Una revelación doble

Ivanna Freire ganó como artista revelación, pero demostró que tiene madera y mucho recorrido detrás. Además de presentar California, su sencillo como solista, fue parte del acto de apertura junto con La Chicha Power.

Los ganadores 2024

• Canción pop latino:

Yilda Banchón

(Qué nos faltó)

• Canción pop balada:

Mar Rendón

(Antes de que me vaya)

• Canción dance:

Álex Ponce (Plan)

• Artista revelación:

Ivanna Freire

• Canción pop urbano:

Tres Dedos (Amnesia)

• Premio Iniciativa ‘Que quede en canción’:

Andreína Bravo (Refugio)

• Canción pop en español:

Mar Rendón (Te arde)

• Canción salsa:

El Tita (Amiga)

• Artista masculino:

Empate entre Maykel y Ren Kai

• Canción popular:

Papaya Dada (Amapola)

• Featuring:

Dayanara (Quién ft. Américo)

• Canción reguetón:

Andreína Bravo (Gata gánster)

• Artista femenina:

Mar Rendón

