Ñusta Picuasi se vuelve viral al conseguir imitar a una orquesta con su voz

La cantante ecuatoriana Ñusta Picuasi es dueña de una prodigiosa voz. De eso, sus seguidores no tienen dudas. Pero en sus habituales interacciones siempre le piden hacer nuevas versiones de grandes éxitos con su estilo pero cada vez la vara es más alta.

Recientemente un usuario de Instagram le pidió si podía cantar una banda sonora. Y ojo, no se refería a una canción con música y letra, hacía referencia a todos los instrumentos de una orquesta.

El tema en cuestión es la banda sonora de la película Interstellar, compuesta por Hans Zimmer. El tema tiene múltiples tonos que la misma Ñusta explica que debió grabarlos por separa para unirlos en el clip. “Cuando me dijeron que lo cante me quedé pensando en cómo sonará, cómo lo haría. Si podría imitar todos los agudos del piano”, le cuenta a EXPRESIONES. Y añade, “Armonizar con voces es loque más me gusta del canto. Pero tomó tiempo hacer el vídeo, aunque es cortito grabé cada instrumento que tiene la banda sonora. Usé varias técnicas de canto como el whistle tone, la voz de cabeza, entre otras”.

La grabación la terminó en un día y poco a poco se siente con más confianza en redes sociales, por eso lo publicó sin esperar que el resultado sea el mejor, pero lo logró. “Amé el proceso y me alegré mucho que a la gente le gustó”, recalca.

El clip supera los 2.3 millones de reproducciones, lo qu e lo convierte en uno de los más vistos del canal. Su clip se volvió viral tanto en Instagram como en TikTok. La profesora de canto y crítica vocal Ceci Dover admiró la técnica de Ñusta en su perfil de YouTube.

La intérprete presentó en noviembre pasado su primera canción pop llamada Mi corazón. También estrenó un vídeo imitando la voz de Fiona de Shrek, el cual tiene un final inesperado.