Jorge Ulloa: "Eugenio Derbez es un gran compañero, se toma en serio el humor”

El director ecuatoriano de Enchufe TV, Jorge Ulloa, se encuentra con su esposa, Nataly Valencia, en Japón. A esa lejana tierra viajaron para disfrutar de su luna de miel. Ellos se casaron en una ceremonia íntima en septiembre pasado, en la capital de la República, donde residen.

“Nos encantan las culturas coreana y japonesa, así como las tradiciones, lo culinario, además gran parte de nuestra referencia audiovisual es asiática. Por ello nos llama la atención”, contó él antes de partir. La pareja regresará al país a mediados de noviembre.

Siempre han sido muy reservados con su vida privada. Por esta razón, la noticia de su matrimonio para muchos fue una sorpresa. “Nosotros estudiamos juntos en Incine (Tecnológico Universitario de Cine y Actuación), luego trabajamos juntos y nos enamoramos. Nos conocemos hace más de diez años. Compartimos la misma pasión, el cine”.

Uno de los directores de la serie de Eugenio Derbez

Jorge Ulloa Cortesía

El año pasado, Jorge dirigió dos capítulos (el 3 y 6) de Y llegaron de noche, la nueva serie del mexicano que es productor y protagonista. Se trata de una coproducción México-Estados Unidos y se emite por Vix. El director de fotografía es el ecuatoriano Alejo Chauvin, quien empezó en Enchufe TV.

“Es una historia muy linda. En 1930, cuando se dio la transición del cine mudo al sonoro, hubo una crisis en Hollywood porque no se podía proyectar y distribuir la misma cinta en otros territorios. Una de las primeras pruebas que se hizo fue con Drácula, estelarizada por Bela Lugosi. En la noche, el equipo latino grababa con el mismo vestuario y en el mismo set para ahorrar recursos y para una versión en otro idioma. La figura central fue Carlos Villarías. Los críticos afirmaron que el filme latino era mejor, las dos se estrenaron simultáneamente”. agrega.

Eugenio Derbez es uno de los ‘capos’ de la comedia en América Latina… Un honor trabajar con él.

Fue productor ejecutivo de mi serie P#t@s redes sociales, teníamos ganas de volver a trabajar juntos y la oportunidad se dio en Y llegaron de noche.

¿Cómo es Derbez detrás de cámara, tal vez sea temperamental, histérico...?

(Risas). Así como se ve en las redes sociales es en la vida real. Súper generoso, amable, le encanta compartir sus experiencias. Dentro del set es hiperexigente.

¿Es decir que se transforma en el set?

Es muy amable, sabe pedir lo que quiere, no pierde la paciencia. Se toma todo el tiempo del mundo hasta que la escena quede como se la imagina, como la quiere. Nunca es gritón, muy perfeccionista, sin perder la amabilidad. Algo que quisiera aprenderle.

Los directores tienen mala fama…

Esa mala fama la tienen los directores de la vieja escuela, ya no es así. Los directores no son dictadores en el set, son compañeros de trabajo. Eugenio es un gran compañero, además tiene un ojo envidiable para la comedia. Entonces entiendes por qué este señor es tan grande. Se toma en serio el humor.

Derbez dijo en sus redes sociales que usted era uno de los mejores directores de comedia.

Fue muy emocionante, es un halago porque Eugenio ha trabajado con todos. Alguna vez lo dijo, pero me lo guardé para mí. No pensé que lo comentaría públicamente. Sus palabras son un regalo.

¿Existe posibilidad de seguir trabajando juntos?

Por supuesto, esta solo fue como una primera cita para hacer luego un matrimonio. Me casaré dos veces.

Jorge en el plató Cortesía

”La comedia me ha dado todo”

Comunicadores y actores se están abriendo camino en el extranjero. Una tarea nada fácil.

El amor traspasa EnchufeTV: Jorge Ulloa y Nataly Valencia se comprometen Leer más

Como ecuatorianos es muy difícil hacer algo en el extranjero, cuando se da la oportunidad hay que hacerlo mil veces mejor que el resto. No podemos ni siquiera ser iguales, sino mucho mejores. De lo contrario es una oportunidad perdida. Hay que trabajar el doble o el triple.

¿Qué aspira con la comedia? ¿Por qué lo atrapó?

(Risas) Es una pregunta difícil. La comedia es parte de mi vida, me encantaría probar más géneros, pero no la abandonaría. Me ha dado todo, espero seguir aprendiendo. Muy pocos la han logrado dominar, entre ellos, Charles Chaplin. Quisiera entenderla más. La gente nos quiere y agradece porque los hacemos reír. Es un regalo no solo para el director, también para la audiencia.

Es común caer en vulgaridades cuando se hace comedia, eso es facilismo.

Me encantan los diferentes estilos, la negra, también la que abusa de la vulgaridad. No me gusta tanto hacerla porque es una risa fácil, prefiero la vivencial, es decir reírme de mí mismo. Entonces es difícil herir a alguien o ser vulgar. La comedia es verdad y dolor, nuestras peores experiencias se convierten en nuestros mejores contenidos.

¿Con quién quisiera trabajar que todavía no lo ha hecho?

Amaría trabajar con los argentinos Ricardo Darín y Guillermo Francella, quien tiene un carisma impresionante. Los conozco de lejos, amo su trabajo. En lo local, no se ha dado la oportunidad de hacerlo con David Reinoso. Tiene otro tipo de humor, marcó parte de mi infancia.

Jorge Ulloa: Según Eugenio Derbez, uno de los mejores directores de comedia Leer más

Lo que se viene...

¿Considera vivir en otro país, como México?

Yo viajo por los proyectos. Mi primera película (Dedicada a mi ex) fue en Colombia y la segunda (¡Asu mare!) en Perú. Y la primera serie en México (P#t@s redes sociales). Ahora grabo en el país la temporada de Enchufe México Ecuador. Paso la mitad del año en esa nación. En diciembre se estrenará la segunda temporada de Ojitos de huevo, de Netflix, protagonizada por Alexis Arroyo, quien es ciego en la vida real. Estoy colaborando en la escritura de los sketches de una comedia de Eugenio, quien es el productor. Habrá noticias para el 2025, pero lo contaré en su momento.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!