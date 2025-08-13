Expreso
San Antonio en Ibarra recibe al Manta FC por Copa Ecuador.
Copa Ecuador: San Antonio vs. Manta FC EN DIRECTO su pase para jugar con LDUQ

Copa Ecuador: San Antonio y Manta se juegan hoy el boleto para enfrentar a Liga de Quito

El Olímpico de Ibarra se viste de Copa Ecuador. Esta tarde, desde las 15:00, San Antonio recibe al Manta FC en un duelo a todo o nada. No hay margen para cálculos: si empatan en los 90 minutos, la definición se irá directo a los penales. El ganador tendrá un premio inmediato: enfrentar a Liga de Quito en octavos de final.

San Antonio, equipo de Serie B y filial de Universidad Católica, presume un estadio e infraestructura de primer nivel. Su campaña en la B lo mantiene sexto con 31 puntos en 21 partidos, con un balance de nueve victorias, cuatro empates y ocho derrotas. Un plantel joven que juega sin complejos y que sabe que la Copa es una vitrina única.

Ya hay varios clasificados a los octavos de final

En cambio, Manta FC llega desde la Serie A con más dudas que certezas. Penúltimo en LigaPro con apenas 24 puntos, el cuadro atunero arrastra cuatro partidos sin ganar y necesita un resultado que devuelva confianza a su hinchada y respiro a su vestuario.

La Copa Ecuador es un torneo distinto. Une a equipos de segunda, Serie B y LigaPro, y ofrece un premio mayor: el campeón se clasifica directo a la Copa Libertadores 2026. Hasta ahora, los clasificados a octavos son Liga de Quito, El Nacional, Deportivo Santo Domingo, La Cantera de Pastaza, Aucas, Emelec, Universidad Católica, Guayaquil City, Independiente del Valle y Deportivo Cuenca.

El calendario es intenso: octavos entre el 17 de septiembre y 8 de octubre, cuartos el 15 y 22 de octubre, semifinales el 5 y 12 de noviembre y final el 26 de noviembre. Esta tarde, San Antonio y Manta se juegan mucho más que un partido. Se juegan un sueño.

