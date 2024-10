Jorge Ulloa: Según Eugenio Derbez, uno de los mejores directores de comedia

Me pica la lengua. El ecuatoriano trabajó en dos de los capítulos de la comedia Y llegaron de noche

Jorge Ulloa se siente orgulloso de haber dirigido dos capítulos de Y llegaron de noche, del actor y productor mexicano Eugenio Derbez, quien ahora está radicado en Estados Unidos. “Una serie que para mí es un regalo. No siempre se puede dirigir un proyecto tan especial con un elenco tan grande, no hablo de números, con gente que amo y con un maestro que me ha inspirado desde niño”, expresa el ecuatoriano, que recientemente se casó con Nataly Valencia, quien es su compañera en Enchufe TV.

Además el protagonista de La familia P. Luche lo considera uno de los mejores en su especialidad. Con esta serie, Eugenio Derbez vuelve tras una década de ausencia de la televisión mexicana. Está basada en una historia real: en 1931, mientras Bela Lugosi filmaba Drácula durante el día, un equipo latino trabajó por las noches en el mismo set para crear una versión en español. Muchos críticos consideran que su versión superó a la original. La presentación oficial fue en el Casino Español de Ciudad de México. La serie está disponible en ViX Premium.

Master Chef Celebrity de farra

María Teresa Guerrero no será una de las más discretas en Master Chef Celebrity, porque ya le pica la lengua por contar sus vivencias y las de sus compañeros (entre ellos, Martín Calle y Mar Rendón) en el reality de cocina de Teleamazonas. Por lo pronto disfrutaron de una de sus primeras farras en Bogotá, Colombia, luego de cocinar. Ella no es muy experta en este arte. Se la llevaron a la gerente de producción, María del Carmen Arellano. Seguro se tomaron un aguardiente para calmar el frío.

Tiene fecha de estreno

El programa La Universidad de la Farándula, producido por Marlon Acosta, tiene fecha de estreno: el lunes 21 por el canal de YouTube Fama 90. Ha generado comentarios no solo por sus presentadores, entre ellos Carolina Jaume, Silvana Torres y Nathalie Carvajal y porque dos archienemigos se unieron, también por el horario, porque por los vientos que soplan lo más probable es que le hagan la guerra a Los Hackers de Ecuavisa.

Estos se suman a Agárrate, Calientitos TV y Viralizados... Conociendo a nuestra farándula, se 'matarán'.

