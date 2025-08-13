Una Carrera Fascinante: FASINARM corre por la inclusión en Guayaquil

La cita, prevista para el 31 de agosto en el Parque Samanes, busca reunir a más de 1.000 participantes.

La Fundación FASINARM organiza Una Carrera Fascinante, un evento solidario que busca recaudar fondos y promover la inclusión de personas con discapacidad intelectual.

La Fundación FASINARM, referente en la educación y formación de personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down, se prepara para vivir un momento histórico con la realización de su primera carrera solidaria: Una Carrera Fascinante. Este evento, que se desarrollará el domingo 31 de agosto a partir de las 7:00 en el Parque Samanes, no es solo una cita deportiva, sino una invitación a correr por un propósito que va más allá del cronómetro y la meta.

Con el lema “Tú corres, todos ganamos”, la iniciativa busca recaudar fondos para fortalecer sus programas educativos e inclusivos, que actualmente benefician a 300 estudiantes y sus familias. Además, aspira a generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de derribar barreras y construir un entorno donde todos tengan las mismas oportunidades.

Un evento pensado para todos

La Salle celebra 115 años uniendo tradición, innovación y valores Leer más

La jornada contará con tres recorridos diseñados para diferentes perfiles: el 1K familiar, pensado para caminantes y familias que quieren disfrutar del evento a su propio ritmo; y las distancias de 5K y 10K, ideales tanto para corredores experimentados como para aquellos que se acercan al deporte de manera recreativa. Las inscripciones se realizan de forma virtual, con costos de $20 más IVA para las categorías 5K y 10K, y $10 para la de 1K.

Según Jacqueline Bowen, coordinadora general de comunicación de la fundación, la meta inicial es alcanzar entre 500 y 600 inscritos, aunque se proyecta una participación de más de 1.000 personas entre familias, estudiantes, empresas, personas con discapacidad y la comunidad runner. La convocatoria ha llegado a colegios, universidades, gimnasios y espacios de crossfit, buscando sumar a todos los perfiles posibles.

RELACIONADAS El ecuavoley profesional empieza a ser una realidad con su propia Liga

Las historias que se tejen alrededor de la carrera reflejan su verdadero espíritu. Entre ellas destaca la de una abuela que recorrerá el 1K junto a sus siete nietos, uno de ellos en cochecito, motivada por la idea de sembrar valores de inclusión desde la infancia. “Participar no es solo correr, es sumarse a un propósito que visibiliza, apoya y celebra a quienes cada día rompen barreras con esfuerzo y corazón”, señala el equipo organizador.

FASINARM recaudará fondos para programas educativos que benefician a 300 estudiantes y sus familias. Cortesía

Más que deporte: un movimiento solidario

El ambiente de la jornada estará cargado de energía positiva, con música en vivo a cargo de DJ Chicha y actividades previas como un calentamiento grupal para animar a los participantes antes de la salida. Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán reconocimientos simbólicos, porque lo importante no será el tiempo registrado, sino el compromiso con la causa.

El evento cuenta con el respaldo de la Federación Deportiva del Guayas y el apoyo de aliados solidarios, que han apostado por esta iniciativa como una forma concreta de apoyar la inclusión.

Trabajo de la ONG

Desde su fundación en 1966, FASINARM ha sido un espacio donde niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual encuentran acompañamiento, formación y oportunidades reales para crecer y ser incluidos con dignidad en la sociedad.

Pasión por el esgrima une a madre e hija Leer más

Entre sus principales logros están haber sido pioneros en inclusión educativa y laboral en el país, ampliar su oferta académica hasta el Tercer Año de Bachillerato con el título de Bachiller Técnico en Servicios Educativos, en alianza con el Ministerio de Educación, y brindar atención integral desde la primera infancia hasta la etapa adulta mediante programas especializados como el Centro de Educación Inicial, la Escuela de Educación Básica Especializada y el Centro de Entrenamiento Vocacional CEVE.

Con Una Carrera Fascinante, la fundación reafirma su compromiso con una causa que ha defendido por casi seis décadas: abrir caminos de inclusión.

“Cada kilómetro recorrido es un impulso más para que nuestros estudiantes sigan avanzando”, recuerda la organización. Y el próximo 31 de agosto, ese impulso estará marcado por la unión de una ciudad que correrá, caminará y celebrará que, cuando se trata de inclusión, todos pueden ser parte de la meta.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ