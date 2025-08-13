Noboa entrega títulos y viviendas en Azuay entre tensiones políticas y protestas

Daniel Noboa entregó títulos, ayudas y viviendas en Azuay, en una visita marcada por protestas contra el proyecto Loma Larga

El presidente Daniel Noboa entrega títulos de propiedad y ayudas técnicas a habitantes de zonas rurales de Azuay.

El presidente Daniel Noboa entregó ayudas técnicas, títulos habilitantes y escrituras de propiedad a habitantes de zonas rurales de Azuay, durante un acto realizado en la Unidad Educativa Isaac Chico, en la parroquia Ricaurte, al norte de Cuenca. Al evento asistieron decenas de ciudadanos y funcionarios del Gobierno.

Noboa detalló que se otorgó la personería jurídica a la Asociación San Vicente de Jima, 11 paquetes tecnológicos pecuarios, 400 títulos de propiedad de tierras rurales productivas, 268 títulos de propiedad de tierras rurales para vivienda y 39 viviendas totalmente subvencionadas. Además, se celebró la graduación de 131 productoras del proyecto Mujeres Rurales de la AFC, en cooperación con AECID y Heifer.

Noboa lanza mensaje político en medio de tensiones institucionales

Durante su intervención, el mandatario hizo una referencia indirecta a la Corte Constitucional, al señalar que “no va a permitir que unos pocos atenten contra la democracia, la justicia y la paz del país”.

El ministro de Agricultura, Danilo Palacios, resaltó la importancia de la preparación técnica para fortalecer la economía agrícola y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. También mencionó los retos en materia de seguridad y justicia que dijo el Gobierno debe superar para lograr la transformación prometida por el Primer Mandatario.

Zona Franca Tecnológica: innovación desde Cuenca

Tras el acto, Noboa participó en un evento privado de la Universidad Católica de Cuenca, donde se inauguró la Zona Franca Tecnológica de Cuenca, dentro del Centro de Innovación y Transferencia de Tecnología, en la vía a Bibín.

La visita presidencial se desarrolló en un clima de tensión, marcado por la licencia ambiental otorgada al proyecto minero Loma Larga y las manifestaciones registradas en las últimas semanas.

El martes 12 de agosto, la vía Cuenca–Girón–Pasaje permaneció cerrada por más de 18 horas debido a protestas de organizaciones campesinas que rechazan la iniciativa de la empresa canadiense.

A esto se suman las movilizaciones ocurridas a inicios de agosto frente a la Gobernación del Azuay, en rechazo a recientes decretos y leyes impulsados por Noboa, entre ellos la reducción del tamaño del Estado y el despido de 5.000 funcionarios públicos.

