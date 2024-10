Selena Gomez reflexiona sobre ser multimillonaria

La cantante y actriz Selena Gomez habló por primera vez sobre haber alcanzado el estatus de multimillonaria. La celebridad, de 32 años, asistió al estreno en Nueva York de su película Emilia Perez el pasado lunes por la noche (30 de septiembre). Durante su paso por la alfombra roja, fue consultada sobre este hito en su carrera. Más tarde, se la vio asistir a la fiesta posterior al estreno luciendo un nuevo atuendo.

A principios de este año, el índice de multimillonarios del portal especializado Bloomberg reportó que Selena tiene un patrimonio neto de 1.300 millones de dólares, en gran parte gracias al éxito de su marca de belleza, Rare Beauty.

La noticia ha causado un gran revuelo, y convierte a Selena en una de las pocas estrellas jóvenes en alcanzar semejante fortuna, lo cual se debe, en gran medida, a las inversiones y éxito de sus empresas más allá de la industria del entretenimiento.

Lo que opina Selena Gomez de ser multimillonaria

Cuando se le preguntó sobre este logro, Selena expresó: “Estoy muy agradecida”, comentó a Entertainment Tonight. “Personalmente creo que es de mal gusto hablar de dinero, pero realmente doy todo el crédito a las personas que compran los productos. Ellos son los que hicieron que este sueño mío se hiciera realidad, así que estoy realmente honrada y simplemente feliz”. Estas palabras han sido resaltadas por sus seguidores como un símbolo de humildad.

Selena ha sido clara en el pasado sobre la importancia de no centrarse exclusivamente en las ganancias económicas de su marca de belleza. En una entrevista con Time, compartió: “Tengo algo extraño en mi cabeza que me dice que si me enfoco en los números, perderé lo que hace que Rare Beauty sea Rare Beauty”.

Para ella, la esencia del proyecto siempre ha estado lejos de ser únicamente una cuestión monetaria y, más bien, ha estado ligada al impacto y los valores que promueve.

Este enfoque de Selena ha sido una parte fundamental de la buena acogida de su línea de maquillaje, que ha capturado la atención del público por su mensaje de autenticidad y aceptación.

