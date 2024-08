Selena Gomez: crecen los rumores de compromiso con Benny Blanco

Los fans se preguntan si Selena Gomez y Benny Blanco podrían haberse comprometido.

Aún no existe una confirmación por parte de la actriz y su pareja, pero una foto que recientemente se compartió está generando algunas teorías.

El jueves 8 de agosto, Selena compartió una foto en su Instagram Story de ella toda vestida para salir con Benny de fondo. La selfie frente al espejo presentaba un emoji de corazón cubriendo su dedo anular izquierdo, lo que provocó rumores de que podría haber un anillo de compromiso escondido.

La comentada foto de Selena Gomez. Instagram

Junto a la imagen escribió: “Salida nocturna”, y en su siguiente foto subió una de regreso en casa junto a su perrito.

“¿Está definitivamente comprometida?”, tuiteó un fan de Selena. Cabe recordar que Benny dijo recientemente que creía en la posibilidad de casarse y tener hijos con Selena.

¿Desde cuándo se conocen Benny Blanco con Selena Gomez?

El productor y la cantante, además de su relación romántica, han tenido una buena conexión profesional. Selena Gomez y Benny Blanco se conocen desde, aproximadamente, 2015. Aquel año, él aparece en los créditos de producción de la canción Kill Em with Kindness. En 2019, vuelven a colaborar, esta vez en la canción I Can't Get Enough, junto a J Balvin y Tainy.

