Samantha Grey: Prepara homenaje por los 10 años de la muerte de Sharon

Samantha Grey se encuentra en España. El fin de semana se presentó en un show organizado por la comunidad ecuatoriana en Barcelona (por el 10 de agosto) y el martes 6 de agosto tiene previsto irse a Madrid con su representante Daniel Ugalde.

Si el tiempo se lo permite visitará la radio Kandela te prende para compartir con el comunicador José Suárez. Luego la hija de Sharon se irá a Holanda. En enero del 2025, su madre cumplirá diez años de fallecida. Se tiene previsto una gira por esas tierras.

No habla de su compromiso

La actriz Priscilla Negrón se comprometió con el experto en marketing deportivo Gustavo Illingworth durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Siempre ha sido muy reservada con su vida sentimental. Negaba la relación que sostuvo con el cantante Daniel Beta. Aunque a través de las redes sociales dio a conocer su compromiso, cuando se le pregunta sobre el tema evade las respuestas y habla de los atletas ecuatorianos que participan en los juegos.

Un nuevo reto

A los recién cumplidos 43 años, no es la misma Katiuska Peralta de 'Sharon y los especialistas'. Su vida ha dado un giro porque ahora está más empoderada, a pesar de la crisis ha mantenido su espacio radial 'Sintonizados', luce esbelta y sobre todo saludable, además es coach. Ese aprendizaje lo transmite en la tercera edición del Reto Fulminada pero feliz, junto a Ana Navas y Alejandro Ron. Por cierto, está a punto de lanzar su página web y trabaja en un proyecto de vida con su novio. Pronto habrá sorpresas.

Don Day defiende a su exnovia

Luego de que la salvadoreña Elizabeth Cader diera a conocer que la relación sentimental con Don Day había terminado por decisión del chico reality, este no se quedó callado. No le importa que digan de él lo que sea, pero pide que dejen el odio y las críticas hacia su expareja. “Ustedes no saben ni el 1% de lo que está pasando. Dejen de afirmar cosas o de creer que saben la verdad de todo. Solo pido respeto”. Si no hiciera show de su vida, otra sería la historia.

