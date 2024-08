Jasú: La prenda que usó para viajar a Barcelona

Jasú y Marián Sabaté están en Barcelona, España, invitadas para celebrar las fiestas ecuatorianas. La cantante subió en sus historias un video en el cual dice no usar chones (calzones) nunca o casi nunca. Pero para viajar al Viejo Continente se los puso por temor a la revisión de migración en los aeropuertos. No quería pasar vergüenza si la mandaban al típico cuartito en el que no solo chequean las maletas, además la ropa que se lleva en ese momento, los zapatos, carteras…

(Te invitamos a leer: Venezuela: Los artistas expresan el dolor del pueblo)

La presentadora de 'De casa en casa' expresó: “Hay que viajar con chones por si acaso”. Además se la ve luciendo la prenda íntima. Ella, más que presentadora, es cantante, pero no debe olvidar que integra una revista familiar.

La cantante Redes

Mientras que a Marián Sabaté lo que le faltó fue llorar en el aeropuerto de Madrid porque durante su vuelo de Ecuador a España no pudo comprar nada porque no usa o no tiene tarjetas de crédito. Por ello no vio películas ni compró comida, ya que en esa aerolínea nada es gratis. En las páginas de farándula se burlan diciendo que está ‘chira’. La rubia presentadora se lo buscó al contar en redes sociales algo que a nadie le interesa, solo para llamar la atención.

Mejorar contenido

Se dan cambios en 'El despertar de la noticia', de RTS. Desde hace meses Allison Carrillo, más que informar, lo que hace es saltar, bailar, cantar… Su personalidad se lo permite y es lo que le exigen. A diferencia de Luisa Delgadillo, que es formal. Ingresa Adrián Contreras, cuyo fuerte es lo digital y para llevarle el dúo a La Potra. L

Luisa se mantendrá a las 07:00 y haciendo entrevistas. Entre ellas existe una relación de cordialidad y respeto. Seguramente se extrañarán. La Potra siempre le pedía consejos a Luisa. Es obvio que en RTS quieren seguirle los pasos a 'DespiérTC', de TC, con Mauricio Ayora, y aumentar la sintonía como sea. En su momento Carlos Julio Gurumendi quiso volver, pero no se dio. Preocúpense por los contenidos.

Show y figureteo

Don Day y Elizabeth Cader se juraban amor eterno y en las redes sociales aparentaban ser una linda pareja. Incluso el chico reality cuando anunciaron ‘un embarazo’ afirmó ser el hombre más feliz del mundo y que ella era la mujer con la que iba a formar un hogar.

Henry Bustamante se va de vacaciones para trabajar en Estados Unidos Leer más

Ahora la salvadoreña dice que han terminado, pero que la decisión la tomó él “por problemas ajenos a mí. Casi tres años a veces no valen nada para alguien que lo tiene todo. Cuando el amor es real, siempre habrá una solución. Solo puedo decirles que Dios pone todo en su lugar. Aunque muchas veces no comprendamos e incluso nada de lo que pase sea justo”. En este caso lo que más hubo fue figureteo y show.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!