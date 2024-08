Venezuela: Los artistas expresan el dolor del pueblo

Muchos venezolanos que viven en otros países, incluido Ecuador, expresaron su descontento a través de las redes sociales tras las elecciones en la tierra de Simón Bolívar, el domingo pasado.

La gran mayoría creyó que se daría un cambio y que el presidente Nicolás Maduro se marcharía. Han usado las redes, la TV y cualquier medio a su alcance para alzar la voz y transmitir mensajes de esperanza, paz y unión. En Ecuador viven algunos venezolanos, como Frank Bonilla, Valentina De Abreu, bailarines que son parte de Soy el mejor. Otros como Alicia Machado o Diego Sarcos se solidarizan con su gente.

"Nos han robado hasta el miedo"

El bailarín Leonardo Cordero lleva siete años viviendo en Ecuador. Al igual que el resto de venezolanos, se marchó de su tierra por la misma razón. “Tenía una ilusión grande en que Nicolás Maduro saliera del poder, pero presentía que algo iba a pasar. Por tal motivo me traje a mi madre un mes antes de las elecciones. Sentíamos miedo de que se haga lo que siempre ocurre en las elecciones: trampa.

Quieren volverla una segunda Cuba, donde no hay elecciones y ellos escogen a sus mandatarios a dedo. Sentíamos que todo podía ser diferente. La fe estaba puesta en Dios y aunque a la mayoría de nosotros en otros países nos quitaron la posibilidad de votar, teníamos fe.

Pero gracias a Dios hubo países que no se dejaron quitar las embajadas y pudieron votar. No estoy de acuerdo con el saqueo y las muertes entre el mismo pueblo. Es gente pobre pagada por gente rica (Gobierno) para matar, saquear y seguir haciendo rico al Gobierno. Nos han robado hasta el miedo y solo vemos un cambio con la salida de Maduro”.

"Es difícil emigrar"

Elimar Sánchez Reyes es competidora del reality 'Soy el mejor'. “En Venezuela aún sigue mi familia. Las únicas personas que están a mi lado en este momento son mi mamá (Mireya Reyes) y mi prometido (Terry Camejo). Los tres salimos de mi país por las mismas razones. La situación era insostenible, era súper difícil comer tres veces al día, el transporte era mega escaso, la vida muy costosa.

Mi trabajo como bailarina que desempeñaba en Venezuela con artistas de renombre no alcanzaba para vivir. También tenía una academia de baile, así como la que ahora tengo en Ecuador, la que debí cerrar. La inflación era tan grande que no importaba lo que se ganaba porque nunca te alcanzaba”.

Añade que es difícil emigrar “cuando no quieres dejar a tu familia, ni a tus amigos, ni tus sueños. Lo de Venezuela en este momento nos duele porque ha pasado por tanto y aún el régimen no cae. Esta no es la primera batalla que tenemos, pero va a ser con la que ganemos la guerra. Más que nunca y a pesar de todo, les quiero decir a mis hermanos venezolanos que no perdamos la fe y que tenemos que estar más unidos que nunca”.

Alicia Machado, llora y Catherine Fulop está destruida

Alicia Machado y Guillermo Dávila expresaron su sentir en el programa 'Hoy Día' (Telemundo). La exreina de belleza rompió a llorar al hablar de su país. “Pareciera ser que no nos escuchan. No nos podemos cansar”. El actor y cantante añadió: “La gente fue quien decidió, la patria fue la que decidió que ya se acabó. Hay que mantenerse en pie”.

El presentador Daniel Sarcos dijo en un video en Instagram: “Un detenido es mucho, un herido es demasiado, un solo muerto es una tragedia. Veo a la gente en la calle exigiendo solo una cosa: transparencia electoral”. El zar de la belleza, Osmel Sousa, afirmó: “Estoy completamente dolido y conmovido. ¡Por favor, Dios mío, que todo esto acabe”.

“Yo estoy destruida, emocionalmente. Se tiene esperanzas porque es lo último que se pierde, teníamos mucha esperanza de poder salir adelante. Nunca vi en la historia de la política del mundo que a una dictadura se la saque con votos”, expresó la actriz Catherine Fulop, quien vive en Argentina.

"Mi generación no conoce nada más"

“A los 20 años salí de mi país. Mi generación, lamentablemente, no conoce nada más. Por una Venezuela libre, porque merecemos un futuro donde estemos junto a las personas que amamos”, manifestó la actriz Valentina De Abreu, quien está muy afectada por lo que se vive.

Su conciencia no se lo permite

No es venezolano, pero como Juanes, Alejandro Sanz, Carlos Vives, Ana Gabriel y muchos otros artistas, el boricua Marc Anthony no permanece indiferente a la situación que se vive en ese país. Por ello suspendió su concierto para el 27 de agosto en Caracas. Lo dio a conocer por medio de sus redes sociales. “Llevaba contando los días para nuestro tan esperado encuentro después de tantos años sin verlos. Pero, debido a la dolorosa situación que está atravesando en estos momentos esa nación, mi conciencia me lleva a cancelar mi concierto”.

Mi querida gente de Venezuela.

"No arremetan contra el pueblo"

El cantante venezolano Nacho Mendoza pidió a las fuerzas militares de su país que no arremetan contra un pueblo que solo reclama sus derechos y exige la verdad. En un video en Instagram, se pronunció en contra de la violencia policial. “Menos por respetar el mandato de indolentes, que abusan de su poder, un poder que ustedes mismos le han otorgado; ninguna voz influyente ha llamado a disturbios ni enfrentamientos, justamente porque las experiencias pasadas nos enseñaron la responsabilidad que conlleva llamar a una acción”.

Además manifestó que las personas deben "valer más que los rangos y las insignias, que la ideología y el hambre de poder, no tenemos que hacer de Venezuela un país en guerra. Quienes están en la calle salieron por decisión propia, por indignación, por desconocimiento de unos resultados que muchos consideramos, en nuestro derecho a discernir, fraudulentos”.

Fernando Carrillo genera odio

Mientras el mundo está exigiendo cambios y ve con angustia el sufrimiento del pueblo venezolano, el actor Fernando Carrillo, quien fue considerado un galán de ese país, apoya a Maduro. Publicó un video en el que rechaza la supuesta actitud negativa de los ciudadanos que apoyaron en las elecciones al candidato Edmundo González.

El día de las elecciones fue abucheado. La gente en las redes manifestó: “Todos dejen de seguir a este chavista” o “ Disfruta de todo lo que pudiste obtener con el gobierno de Chávez y de Maduro. Todos los venezolanos queremos vivir un cambio y tenemos una esperanza de regresar a Venezuela sin sentir miedo”.

"Hablar de Venezuela es complicado porque mi familia sigue viviendo allá. Es doloroso ver de lejos lo que ocurre y ver que una vez más se burlan del pueblo y de las decisiones que tomamos. Desde el punto de vista emocional, comprendo lo que muchas familias sufren. Recuerdo una Venezuela hermosa, pujante y rica. Recuerdo un pueblo alegre. Lastimosamente se siguen violentando sus derechos. No perdemos la esperanza porque existe un Dios".

Frank Bonilla, actor

