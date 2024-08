María del Mar Proaño: "No estoy resentida, el homenaje es a Luis Tippán"

Me pica la lengua. Los trajes de la diseñadora no se exhibirán en el tributo al fallecido creativo

En los últimos años, la diseñadora María del Mar Proaño y el fallecido Luis Tippán fueron muy unidos. Se los veía compartiendo en desfiles y reuniones sociales y cuando él murió se afectó mucho. Sin embargo en la preparación del homenaje póstumo a desarrollarse en el Centro de Convenciones de Guayaquil, María del Mar se ha mantenido alejada.

Hasta el momento su nombre no está en la lista de los creativos que participarán en el desfile. ¿Se resintió porque no es parte del documental sobre el modisto, quien dejó indicado los nombres de las personas que quería que estén en ese material que se exhibirá la noche del 7 de agosto? Además se la había considerado para que comparta con Álex Franco en la alfombra roja por la que caminarán los famosos.

Ella alega que está ocupada con el Miss Ecuador. “No presentaré ninguna colección, solo iré a lo de Luis. Hay situaciones que no me han agradado. No estoy resentida, el protagonista es él”. Sin embargo, Marco Tapia, quien es asesor del certamen, ha confirmado su presencia. “Mi compromiso es de amistad y moral. Luis me llevó a México cuando la Universidad Nacional Autónoma lo invitó, le hicieron un homenaje y presentó un desfile. Me abrió las puertas de ese país".

El Chino Moreira se casa

El actor El Chino Moreira (39) no quiso esperar más. Así que ya tiene casi todo listo para su matrimonio con María José Dass (31) a celebrarse en septiembre en la costa ecuatoriana. Prefiere no dar la fecha ni el lugar del enlace por seguridad. Ya lo hará en su debido momento. El creativo de moda, Julio Medina le confeccionará el traje color celeste que llevará el gran día. Previamente se desarrollará la ceremonia civil.

Como novios han viajado a Brasil, Argentina, Europa y Colombia, así que para la luna de miel tienen planificado quedarse en Ecuador. La lista de invitados incluye a sus mejores amigos, Juan Carlos Román, José Andrés Caballero, Edith Alvarado, entre otros. Confiesa que por ansiedad subió de peso. No creía que aquello le iba a ocurrir. “Ahora estoy muy juicioso”, dice El Chino, quien después de un año quisiera ser padre. Con su amigo Juan Carlos Román prepara un proyecto para YouTube.

No sabe bailar

Mayra Jaime no quiso desaprovechar la propuesta que le hicieron en 'Soy el mejor' y aceptó formar parte del reality de TC. “Es un desafío personal y espero por supuesto contar con el apoyo del público. Recibí la llamada del productor Christian Rodríguez, antes del feriado mantuvimos una reunión. Permaneció todo en secreto para no dañar la expectativa, muy pocos sabían de mi ingreso. Los competidores no tenían idea de quién sería su compañera. Estoy muy feliz, trataré de darlo todo, como siempre me ha caracterizado, demostrar que aunque sea algo difícil para mí, le pongo todas las ganas.

Daré mi mejor versión”, dice la polémica presentadora de Agárrate de Telepremier. Ojalá baile así como mueve la lengua y acepte las decisiones del jurado. “Nunca he bailado, estoy considerando tomar clases porque me gusta hacer todo bien”, añade.

