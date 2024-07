Luis Tippán: El homenaje póstumo será en el Centro de Convenciones

Me pica la lengua. Diseñadores preparan la velada en honor a su fallecido amigo. Además Mafer Pérez no espera un bebé

El homenaje póstumo a Luis Tippán está en marcha. La diseñadora Natasha Wiesner junto con sus colegas, organizan la gala que se desarrollará como parte de la Expoboda, el 7 de agosto en el Centro de Convenciones de la ciudad. Úrsula Strenge e Isaac Delgado serán los conductores. Ella lucirá un vestido del también crítico de moda.

Creativos como Abel Lara, Patricia Klein, Julio Asang, Norma Luna, Natasha Wiesner, Fabrizio Célleri, entre otros, le rendirán un homenaje y cada uno presentará tres trajes de su colección. Se espera la confirmación de otros a los que se ha convocado, pero que todavía no dan respuesta. Álex Franco con los famosos estará en la alfombra roja.

Además se presentará el documental que mostrará los testimonios de las personas que Luis (cuando estaba vivo) quiso que estuvieran, entre ellas Mariela Viteri y Mariana Romero. No aparecer en este material ha generado malestar en algunos. También se ha considero a talentos de TV para que desfilen las creaciones de Luis. Algunas por su voluptuosidad no les han quedado las prendas.

Katty Elisa interpretará el tema 'Yo no me rindo'. La artista grabó un video con Luis y otros modistos tras recuperarse del COVID-19 y de una recaída por un aneurisma. En los programas 'En contacto' y 'De casa en casa' previamente se le rendirá tributo. Lo recaudado será a beneficio de su madre, Doña Rosa.

Mafer Pérez aclara que no está embarazada

Mafer Pérez que se casó con Robert Vélez ha confesado que le gustan los niños en más de una ocasión y que le encantaría ser madre de tres. Ya tiene una nena Alaia, cuyo padre es Bryan de la Torre. La actriz dice que se ha difundido la noticia (que ya aclaró) de que está embarazada y se han hecho comentarios negativos. Por ello cuando espere a un bebé no dirá nada.

“Es la última vez que debo aclarar que no estoy embarazada. Me encantaría tener la bendición de Dios para tener más hijos y sí quiero que suceda en un futuro cercano. Gracias a esta situación me doy cuenta de la gente mala que hay en redes sociales hasta para noticias como un posible embarazo. Hay tantos groseros haciendo comentarios en redes sociales que cuando esté embarazada y necesite paz y tranquilidad por mi estado no voy a compartirlo.

Como padres debemos saber que hay que inculcar a nuestros hijos ser personas amables que sepan expresarse siempre con respeto y palabras adecuadas porque en muchos adultos lamentablemente se ha perdido”.

Mafer pide respeto, sin ofensas. Pero como ocurre en muchos casos, los famosos abren puertas que después no pueden cerrar. Cuando contrajo matrimonio y con la justificación de que quería compartir su felicidad con sus seguidores, transmitió la ceremonia y cobró por verla. Le dio chance a todo el mundo para que se meta en su vida privada y ahora muchos se creen con derecho de opinar.

