La serie 'Betty, la fea': ¿Tendrá el mismo éxito?

El libro de los Récords Guinness cataloga a 'Yo soy Betty, la fea' (1999) como la telenovela de mayor éxito en el mundo. La historia, escrita por el fallecido colombiano Fernando Gaitán, fue transgresora al poner a una mujer fea como protagonista.

Durante su transmisión, la audiencia fue insuperable. RCN, televisora que la emitió, reveló que el capítulo del primer beso entre Betty (Ana María Orozco) y don Armando (Jorge Enrique Abello) logró que 7 millones de personas lo vieran, lo que equivale a toda la población de Bogotá en aquel entonces.

La fea más querida conquistó incluso las plataformas de streaming. Durante la pandemia de COVID-19 se mantuvo en el ‘top ten’ de Netflix por varias semanas.

La nueva versión, 'Betty, la fea, la historia continúa', es una serie de diez capítulos que se lanzarán progresivamente. Ya se estrenó el 19 de julio. Beatriz, interpretada nuevamente por Ana María Orozco, es una mujer que lucha por ser fiel a sí misma y por encontrar el amor propio.

Es decir está buscando su aceptación y no el amor de don Armando, como lo hizo en la primera temporada. Al contrario, suceden una serie de complicaciones que la llevan a alejarse de él y conseguir por segunda vez el cariño de Camila o Mila, la hija que tienen en común.

¿Logrará el éxito que se espera? Los dos primeros episodios que se vieron han generado críticas.

"Intenta ofrecer un homenaje a la producción original"

El productor Mariano Juan opina que la segunda parte de Betty “presenta una notable mejora en términos de calidad técnica, incluyendo imagen, sonido y sets, pero la recepción ha sido mixta en cuanto a su narrativa y desarrollo de personajes. Mantiene el cariño por los personajes, pero algunos críticos han señalado que estos parecen estancados en comparación con la evolución que se esperaba. Introducir nuevos elementos en la trama y personajes adicionales puede haber añadido complejidad, pero también ha generado confusión en algunos espectadores debido a su integración en la historia”.

Jorge Enrique Abello. Redes sociales

El impacto emocional de momentos claves, como la muerte del padre de Armando y abuelo de Mila (cuyo actor es Kepa Amuchastegui), ha sido un punto de debate. “Aunque estos momentos intentan ser significativos, la forma en que se manejan puede no resonar. También explora el regreso de Betty y su transformación, pero algunos sienten que el desarrollo de estos aspectos no ha alcanzado las expectativas generadas por la entrega original”, añade.

El director Mauricio Cruz, con su experiencia en producciones como 'La reina del sur', enfrenta el desafío de equilibrar la nostalgia con una narrativa fresca. “Los saltos temporales y algunos cambios en la trama pueden haber añadido una capa de complejidad, pero también han llevado a debates sobre la coherencia y profundidad de la historia”.

Sostiene que a pesar de las críticas ofrece una oportunidad para revivir y explorar nuevos aspectos de los personajes queridos, "aunque el camino ha sido un desafío. Intenta ofrecer un homenaje a la producción original, mientras busca su propio lugar en la pantalla. Aunque algunos elementos han sido recibidos con reservas, la pasión por la serie sigue siendo un factor clave en la discusión sobre esta nueva entrega".

Lo más visto

Según Produ 35, es lo más visto de los shows de Prime Video en 17 países, de acuerdo con información compartida por Fix Patrol. En el listado mundial ocupa el noveno lugar, siendo el único contenido de habla hispana.

La principal antagonista

Mila (Juanita Molina) es la hija de Armando y Betty en la ficción y hasta este momento la principal antagonista de la historia. Desde el primer instante en que aparece en pantalla hace todo lo posible para hacer que el televidente deteste al personaje: rechaza un regalo de Betty, manipula a su padre para que le dé lo que quiere y ni siquiera es capaz de llamarla mamá. Su comportamiento ha sido calificado de irrespetuoso y distante. Aunque la mayoría de los comentarios en redes sociales son negativos hacia Mila, algunos seguidores han defendido la actuación de Juanita Molina, argumentando que el sentimiento de rechazo es indicativo de una buena interpretación.

“El personaje de Mila no me agrada, pero la actriz es encantadora. La trama tiene serios problemas de que no existen situaciones interesantes. Los personajes pueden ser hermosos, pero si no existen situaciones (interesantes), decae. Es una de las grandes falencias. Ella es muy buena, pero su personaje no tiene fuerza. No sé si todo gire en torno a Mila”, opina el guionista Jorge Luis Pérez.

"La propuesta se agarra de la nostalgia"

Según el guionista Fabricio Aveiga, “es imposible juzgar la creación de un producto audiovisual si apenas lleva dos capítulos de transmisión. Hay que dejar que el gran conflicto aparezca, permitir que la historia se desarrolle. La propuesta se agarra de una premisa que la hace comercial y atractiva: la nostalgia. Premisa que para el ámbito de las ventas y la expectativa del producto resulta insuperable, sobre todo si tomamos en cuenta que hablamos del éxito de sintonía más grande de todos los tiempos”.

Añade Aveiga que tener a casi todos los personajes en una primera secuencia debió acelerar los corazones de más de uno. “Gran jugada maestra de la producción. Aunque el gran problema es la nula evolución y madurez de personajes que se mantienen como esa caricatura de los 90 y que parecieran haberse congelado en el tiempo. Por ejemplo, Hugo Lombardi sigue comportándose como un adolescente resentido y malcriado. Todo parece haber evolucionado, excepto los dramas y resentimientos del pasado”.

Considera que en la trama de una telenovela latinoamericana, los personajes tienen un arco de transformación. “Betty, por ejemplo, en la telenovela vence los prejuicios y cánones establecidos de belleza, se transforma, pero también se descubre como una valiosa mujer. Se convierte y obtiene el amor por el cual ha luchado desde el capítulo uno”.

La serie en su secuela devuelve a la protagonista vencida y derrotada, incluso con una relación alarmante y decepcionante con su propia hija, "¿Dónde queda Betty en esta ecuación? Pues parece haber cambiado su rol dramático con el antagonista y ser ella, la merecedora del castigo que el público añora para los villanos”.

Agrega que no dejará de ver la serie porque “quién sabe y el gran detonante, aparece en el episodio tres y esta nueva Betty que irónicamente ha vuelto a su look de fea, ponga en marcha el conteo regresivo de una tensión dramática manejada con maestría desde el guion”.

"Es notoria la ausencia de Gaitán"

El guionista Jorge Luis Pérez comenta que la serie cuenta con un elenco marcado por las líneas de expresión del paso del tiempo, luchando por conservar la frescura de sus personajes iniciales, pero con la notoria ausencia de su autor, Fernando Gaitán.

“Desde mi perspectiva, es difícil que esta versión me conquiste como espectador. En los dos primeros capítulos percibí poca evolución de sus personajes. El conflicto principal hasta el momento es débil, carece de expectativas modernas. Al parecer, los productores están apostando a la nostalgia, lo que hace que no sea una propuesta entretenida para quienes gustan de la innovación.

"Betty, la fea representa un esfuerzo valiente por capturar la esencia de la serie original mientras enfrenta los desafíos de actualizar y expandir su historia. Es importante resaltar que generalmente, dos capítulos pueden ofrecer una visión preliminar, pero no siempre son suficientes para una evaluación completa".

Mariano Juan, productor

Sin embargo, hay que destacar las actuaciones de Jorge Enrique Abello y Ana María Orozco. Ambos están a la altura de las escasas situaciones interesantes que esta historia ofrece”. Espera que todo mejore desde su tercer capítulo. Caso contrario, corre el riesgo de demostrar el mito que existe sobre las segundas partes.

"Debe ser digerida con paciencia"

Para el comediante y productor Gino Freire, “Beatriz Pinzón Solano llegó al mundo en un momento en el que era imposible pensar en una telenovela con mucha carga humorística, con su respectiva historia de amor, pero esa vez su genial autor, Fernando Gaitán, tomó una fórmula exitosa y creó personajes, ambientes, situaciones y enredos con los que todos, o casi todos, nos podíamos identificar, haciendo que el público sienta cariño y empatía con los personajes. Había, por supuesto, las diferencias sociales, se cambió a la pobre por la fea, y se desarrolló en lugares y situaciones tan parecidos para nuestros países, que no tardó en ser número uno en la preferencia del público. Los niveles de audiencia eran insuperables, casi inexplicables”.

Considera que eran otros tiempos en todo sentido, y “este regreso debe ser digerido con paciencia por el público, que en su mayoría es el mismo que la vio en su estreno, y debemos entender que han pasado muchos años y se han dado cambios en la sociedad. Así que veremos cómo le va a la nueva versión. Dura prueba. El público de ahora es muy difícil”.

