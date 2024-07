'Betty, la fea': Los secretos de la nueva temporada que llega este mes

Después de 25 años, la telenovela más vista en la historia de la televisión en español está por regresar. Este 19 de julio se estrena Betty, la fea: La historia continúa, y sus actores han realizado varias declaraciones que tienen emocionados a sus fans, destacando el trabajo y la renovación que han hecho en sus famosos roles.

En una reciente entrevista con CNN, Jorge Enrique Abello compartió las motivaciones de su personaje, Armando Mendoza, heredero de Ecomoda. Como es bien sabido por todos los aficionados a este seriado, sus malas decisiones llevaron a la gran empresa que dirigía a la bancarrota. Pero posteriormente se casó con su secretaria, Betty Pinzón, quien ayudó a corregir los errores de gestión.

Al retomar este papel, Abello admite que no es fácil interpretar al personaje que lo llevó a la fama mundial. “Armando siempre oscila entre la comedia y el drama. No es completamente uno ni otro, y no puedo exagerar en ninguno de los dos. Hoy en día, debe mantener su inmadurez como lo conocimos, pero ha madurado en ciertos aspectos. Es difícil encontrar el equilibrio al interpretarlo. No puedo ser demasiado dramático ni demasiado cómico. He tenido que encontrar un camino para que sea auténtico 20 años después”, explicó Abello.

Escena del capítulo 2 de Betty, la fea ANA MARIA TORO CHACON// PRIME VIDEO

En la nueva trama, otra vez debe conquistar el corazón de Betty, de quien se ha divorciado, y vuelve a estar al frente de la compañía de moda.

Ana María Orozco, quien interpreta a Betty, explicó que esta nueva serie de episodios está ambientada en el contexto actual. “Estamos reflejando el tiempo en el que vivimos, porque hace 20 años muchas cosas estaban normalizadas; ahora las vemos desde una perspectiva diferente, y algunas saltan a la vista. Lo interesante de abordar a Betty en la actualidad, después de 20 años, es estar a la altura del contexto actual”.

Lo que regresa en 'Betty, la fea'

El cuartel de las feas se vuelve a armar, con casi todas sus actrices, excepto María Eugenia Arboleda, quien interpretó a Mariana. Actualmente reside en Atlanta y es profesora de teatro en una universidad.

Sin embargo, Valentina Lagarejo se convertirá en Carmen Jiménez, la primera supermodelo afrodescendiente de la empresa, quien se unirá a este peculiar grupo mientras continúa luchando por la igualdad.

También se integran a esta historia Zharick León, Sebastián Osorio, Rodrigo Candamil, Estefanía Gómez, Jéronimo Cantillo y Juanita Molina. Todo un equipo.

Lolita Cortés con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Instagram

Lolita cortés: “Betty la fea me devolvió la alegría”

La actriz de teatro musical Lolita Cortés es una de las más respetadas en la escena mexicana. Sin embargo, mostró su humildad frente al elenco de Betty, la fea. Entre entrevistas, conferencias de prensa y encuentros con los fans, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello conversaron con ella, quien les agradeció por ser “su lugar de paz” durante su batalla contra el cáncer.

Las estrellas se encuentran en México para promocionar la serie de televisión que estará en Prime Video.

“Tengo más de 40 años en esta carrera artística, me dedico al teatro musical y doy clases para actores de comedia musical. Ustedes llegaron a nuestras vidas en 2005, no cuando se estrenó. Mi hermana nos llevó la novela de manera pirata, porque no la encontrábamos en ningún lado, y desde entonces no hemos dejado de verla”, comenzó Cortés en un evento de Los 40 principales.

“Mi hija me pidió que les dijera que ella pone la novela todos los días en la tele, esté haciendo lo que esté haciendo, porque es un lugar de paz, y le dije: ‘Tienes toda la razón’”.

Finalmente, sorprendió con su declaración: “Yo quiero agradecerles, porque el año pasado, como muchos saben, me diagnosticaron cáncer y lo superé. Está en remisión, pasé por una mastectomía doble y hace 15 días me quitaron la matriz, me sometieron a una histerectomía para prevenir una recurrencia del cáncer. Pero quiero decirles que tenerlos en mi casa ha sido de gran ayuda para encontrar ese lugar de paz en mi corazón y en mi vida”.

Los actores no pudieron contener las lágrimas y la invitaron a un abrazo en el escenario. Su declaración se ha vuelto viral en TikTok.

