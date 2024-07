Agatha, así es la nueva serie de Marvel

'Agatha all along' es la villana directa de La Bruja Escarlata

Kathryn Hahn regresa como Agatha Harkness en la nueva serie de Disney+ y Marvel, Agatha all along. El avance brinda a los fans el primer vistazo real a la tan esperada producción. El primer encuentro del personaje fue en WandaVision, el primer seriado de Marvel de Disney+.

En 'Agatha all along', esta villana se encuentra deprimida y sin poderes, después de que un adolescente gótico sospechoso la ayuda a liberarse de un hechizo. Su cercanía se afianza cuando él le ruega que lo lleve al legendario Camino de las Brujas, un desafío mágico de pruebas que, de sobrevivir, tendrá una buena recompensa con el cumplimiento de su más profundo deseo. Juntos, Agatha y este misterioso adolescente, forman un aquelarre y emprenden el camino hacia el lado oscuro.

El tráiler comienza con la muerte de Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), después de que, aparentemente, murió en Doctor Strange in the multiverse of madness.

La serie también está protagonizada por Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutiérrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp, Patti LuPone y Aubrey Plaza.

Los dos primeros episodios se lanzarán el 18 de septiembre de este año.

