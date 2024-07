'Los García': ¿Cuándo se estrena la nueva novela de Ecuavisa?

Nueve actores ecuatorianos se sumaron a las filas de Ecuavisa para su nueva producción. Esta es 'Los García', ficción cómica que une el talento de un elenco experimentado con varios rostros nuevos. Así se puede ver en los primeros avances que se han mostrado en Instagram y la señal abierta del canal.

Entre los rostros que llevan el peso actoral están Frank Bonilla, Cecilia Cascante y Diego Spotorno. Los actores llevan algo más de 20 años de carrera. El de más tiempo es Spotorno, quien será el protagonista. Y se dio a conocer desde finales de los años 90.

'Los García' es una versión adaptada de la telenovela de 'Los Roldán' de Argentina. Fue creada por por Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega y producida por Ideas del Sur. Su emisión fue en el 2004. Pero la historia la conoció Ecuador con la versión colombiana de RCN Televisión (2005).

De allí, las comparaciones que han surgido en los comentarios de los vídeos compartidos por el canal en redes sociales. "Me párece que esa novela ya me la vi en la versión original colombiana. Pero la de Argentina no la he visto", "Es una copia de la novela Los Reyes de Colombia, que fue un éxito. Tienen la vara muy alta, Esperemos no nos decepcionen", fueron algunos de los comentarios que sobresalieron.

Por otro lado, también hay otros que se alegran del regreso de Spotorno a la televisión o la participación de nuevos actores.

'Los García', su estreno

Los directivos de Ecuavisa aún no han confirmado una fecha para el estreno de 'Los García', pero esta ocurrirá en el último trimestre del 2024. Puesto que las grabaciones inician en el mes de agosto.

EXPRESIONES conoció que actualmente se encuentran en ensayos, pruebas de vestuario y maquillaje. Además de grabaciones de promocionales. Incluyendo una de las canciones originales para las cortinillas.

Las clases son intensivas, en especial para Diego Spotorno, quien está tomando lecciones de baile puesto que no se le da muy fácil y su personaje lo requiere. El elenco principal está conformado también por Daniela Sánchez, Fabián Tapia, Anahí Festerling, Gilliam Mieles, Mauro 'Kachafa' Falcón y Lucia Guschmer. Diego Chiang también será parte de la historia.

