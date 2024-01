Nathalia Espinoza: “Son contados los espacios para las mujeres trans”

“Son contados los espacios para las mujeres trans en la televisión del Ecuador”, dice Nathalia Espinoza (34) al iniciar esta charla. Ella, la primera participante trans en ser parte de un reality de encierro en la TV nacional, llegó a adueñarse del cariño del público, luego de su paso por el programa Desafío a la fama a finales de 2023.

Ya han pasado varios meses desde el terremoto de emociones que significa estar encerrada, disputarse la atención del público ante varios famosos de la pantalla chica y, además, ampliar la idea de aceptación ante el conservador público ecuatoriano. “Me supe ganar el cariño de la gente. Fui muy yo, sin poses y sin ser un personaje como suele pasar en este tipo de competencias. Al salir nunca imaginé ganarme el cariño de todo el público, en su mayoría heterosexual”, afirma la guayaquileña de palabras firmes y actitud muy dulce.

Nathalia Espinoza nació el 15 de enero de 1990. Zaky Monroe // Cortesía

“Considero que mi participación fue un gran paso ante los paradigmas que pueden llegar a cegar en la sociedad. La gente tiene mal vista a la población trans, creen que somos vulgares y demás epítetos. Pero conmigo se pegaron un ‘vare’”, bromea.

Actriz y presentadora de concursos, lleva toda su vida inmersa en el arte buscando una oportunidad para demostrar su talento más allá de los espacios que permite el performance nocturno o el circuito de organización de fiestas, en el que se desarrolla.

Luego del fenómeno de popularidad de la mexicana Wendy Guevara, en el reality show La casa de los famosos, se cuestionó mucho si, con Nathalia, Ecuavisa quería replicar la fórmula, y a ella esto no le molesta. “Wendy Guevara es tan querida siendo simplemente ella. Y su participación nos da visibilidad. Marcó un precedente a nivel mundial”.

Nathi, como se la conocen en redes sociales, no es para nada tímida. Y sabe comerse las cámaras con su sensualidad, histrionismo y don de palabra. Su ingreso al reality no es lo único que ha hecho en tele. En YouTube tiene su propio programa de entrevistas, que por ahora está en pausa, llamado La noche es mía. Y antes de ser invitada por el Canal del Cerro estaba en un reality de imitación a Gloria Trevi en TC.

“Aunque soy performer y me gano la vida actuando y haciendo shows de interpretación no era la oportunidad que buscaba. Quería ya que me recuerden por mi nombre, que sepan quién soy”, afirma.

Al retirarse de este espacio en el 2023, a las pocas semanas le salió la oportunidad de hacer su casting online e ingresar a un reality que la obligaría a convivir con otros 19 polémicos participantes.

Los filtros fueron largos, en cuatro ocasiones fue llamada a los castings hasta que quedó y se estrenó en el prime time de la televisión nacional.

Nathalia posando para EXPRESIONES. Zaky Monroe // Cortesía

Cómo ser una reina

Las coronas en su vida no son importantes, pero ella es la reina de su vida. Y su aceptación se fue consolidando en los certámenes que fue participando. A sus 34 años no se baja la edad, y no le interesa parecer menor, aunque su cutis le permitiría fácilmente pasar como más joven.

Su primer reinado llegó cuando aún no asumía del todo su vida como persona trans. “Gané el reina trans Guayaquil en el 2015, y dije: ‘Esto es lo mío’”. En 2017 no ganó la corona de Miss Ecuador Trans, pero fue designada Miss Trans International.

“Desde la pandemia no he ha vuelto a hacer un Miss Ecuador Trans, pero la organización me ha designado ya cuatro años. Soy la vitalicia hasta que se pueda llevar a cabo otro concurso”, cuenta.

Nathalia Espinoza

Llevar esta banda le ha permitido entender las circunstancias de la población trans en la ciudad y salir a marchar como una figura representativa, en eventos de importancia como el del Día del Orgullo LGBTI. Y aunque ama a los reinados y estaría encantada de entregar su corona a una nueva participante, a Nathi no le quita el sueño participar en el Miss Universo ahora que sus requisitos son más inclusivos. “Muchas personas de la comunidad no van a estar de acuerdo con mi opinión. Es compleja y creo que los criterios deben respetarse. Considero que hay que respetar espacios y que, al igual que los reinados trans, están los de las mujeres cisgéneros. Y a mí no me gustaría que una chica participe en el trans y viceversa. Aunque me haga mil cirugías, no voy a dejar de ser lo que nací”, asegura no sin antes pedir mayor igualdad. “Lo que falta es que todos los certámenes de belleza tengan el mismo realce y espacio”.

En lo que sí está de acuerdo es en ser jurado en Miss Ecuador, y está abierta a esa oportunidad. “Yo tengo muchas amigas que no opinan igual y hasta nos peleamos, pero así es la diversidad, ser distintos en todo”.

El título de activista lo recibe con respeto, pero no se considera como tal. “No me considero una, pero con el simple hecho de haber incursionado en televisión lo estoy haciendo. Dejar en alto el nombre de una chica trans en un reality, en donde todos son heterosexuales, ya estoy marcando la diferencia”.

Nathalia se considera muy vanidosa. Zaky Monroe // Cortesía

En enero de 2023 cambió su cédula con los nombres que ella escogió. Nathalia Espinoza admite que aunque en materia de derechos faltan algunos logros, Ecuador es uno de los más avanzados de la región. “Vamos abriendo puertas”. Ver a ese plástico mostrar su verdadera identidad la llenó de orgullo. “Es un sueño. Yo lo veía tan lejano y cuando viajaba me cuestionaban por mi identidad, y yo explicaba que era una chica trans. Me causaba gracia su sorpresa, y aunque nunca recibí un acto de discriminación, no significa que no pase”.

Los transfemicidios, las burlas y la mala imagen de la población transexual son algo preocupante, pero ella ve poco a poco el cambio del paradigma. “Luego del reality mi público son menores de edad, abuelitas”.

“Camelladora”, así se describe. Vende ropa, actúa, organiza eventos. Hace de todo. Ahora espera una nueva oportunidad en televisión o que le den chance de ser la actriz que estudió durante toda su adolescencia. Mientras, disfruta el amor que tiene en su vida. El de su novio que vive en Estados Unidos, el de su familia y el de su hermana, que aunque ya no esté, siempre la acompaña.

