Brisas de La Perla 2 mostró avances y entregó bonos en la Feria Hábitat 360

La urbanización privada Brisas de La Perla 2 continúa su desarrollo con paso firme y ya presenta avances visibles que refuerzan la confianza de quienes buscan una vivienda moderna y segura.

En la obra ya se puede apreciar la garita principal levantada, el camino de ingreso en ejecución y la infraestructura clave aprobada por el Municipio de Guayaquil, como canalización subterránea para agua potable, electricidad y telefonía.

Presencia en la Feria Hábitat 360

Brisas de La Perla 2 estuvo presente en la Feria Hábitat 360, realizada del 14 al 17 de agosto en el Centro de Convenciones de Guayaquil. En el stand A25, los asistentes conocieron de cerca las propuestas de vivienda que ofrece el proyecto, destacadas por su ubicación estratégica —al pie del nuevo puente que conecta Guayaquil con Daule y Samborondón— y por un diseño urbano adaptado a las necesidades actuales.

Bonos exclusivos ya entregados

Durante los días de feria, se entregaron bonos feriales exclusivos de hasta $4.000 para quienes adquirieron su nueva casa en la etapa más reciente del proyecto. Esta promoción representó una oportunidad única de inversión para quienes buscaban un hogar en una zona en crecimiento.

Un proyecto que sigue creciendo

Con departamentos en su primera etapa y casas en su segunda, Brisas de La Perla 2 se proyecta como un desarrollo inmobiliario moderno, seguro y con excelentes conexiones viales, consolidándose como una alternativa de vivienda para las familias que desean crecer en un entorno confiable.

