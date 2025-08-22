Gobierno reaccionó al asesinato del periodista Xavier Ramos en Guayaquil

El Gobierno Nacional se pronunció oficialmente sobre el asesinato del periodista Xavier Ramos, ocurrido el 21 de agosto de 2025 en Guayaquil. A través de un comunicado difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, expresó sus condolencias a la familia, amigos y colegas del comunicador, reconociendo su trayectoria profesional.

El mensaje fue publicado en redes sociales y se suma a las expresiones de solidaridad emitidas por gremios periodísticos y organizaciones de defensa de la libertad de prensa.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia expresa sus sentidas condolencias. pic.twitter.com/r4IduMcXhV — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) August 22, 2025

¿Quién era Xavier Ramos y qué ocurrió en Guayaquil?

Xavier Ramos era un periodista con más de 20 años de experiencia en medios nacionales que colaboraba con el diario El Universo. El 21 de agosto, su cuerpo fue hallado sin vida en su vivienda ubicada en la ciudadela La Alborada, al norte de Guayaquil.

Según el reporte preliminar de la Policía Nacional, Ramos presentaba múltiples heridas causadas por arma blanca. La alerta fue recibida por el ECU 911 a las 04:28, cuando un ciudadano informó que el periodista no respondía a llamadas ni mensajes. Al ingresar al inmueble, agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) encontraron el cuerpo en una de las habitaciones, junto a indicios que están siendo analizados.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el crimen está relacionado con su labor periodística. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa y se encuentra recabando testimonios, registros de cámaras de seguridad y elementos técnicos que permitan esclarecer el hecho.

El asesinato de Xavier Ramos generó preocupación en el gremio periodístico y reactivó el debate sobre la seguridad de los comunicadores en Ecuador. Fundamedios emitió un comunicado en el que condena el crimen.

