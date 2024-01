Kachafa: “Yo decidí vivir del arte”

Han pasado 10 años desde que Mauro Falcón (27) decidió hacer de su oficina las calles de Guayaquil. Sus reuniones de trabajo eran a distintas horas y con mucha gente diferente. Podía ser por la mañana en un viaje por la ruta de buses 85, al mediodía en la 63 y al cierre de su jornada en la 75. Casi todas las líneas del norte de la ciudad se las conoce, y allí, entre bajadas improvisadas y gritos de ‘párele chó-fer’, hizo andar en su carrera como artista.

¿Por qué un chico de 17 años decide trabajar en el transporte público de esta caótica ciudad? Se podría pensar que es un asunto de necesidad, de falta de oportunidades. Pero en este caso es todo lo contrario. “Yo decidí vivir del arte”, dice tajante Kachafa, nombre artístico del actor y locutor. “No fue por necesidad lo de empezar a trabajar en buses, fue por mi voluntad de hacer esto para demostrar que puedes lograr las cosas que te propongas. Para vivir del arte necesitaba muchos sacrificios y en este caso era trabajar así, dejando de lado el apoyo de mis padres”.

Kachafa Gerardo Menoscal//EXPRESO

En el transporte público empezó con el beatbox, disciplina vocal con la que hace cualquier tipo de sonidos de forma armoniosa. Por su estilo y forma de abordar a los pasajeros, comenzó a conocer a diferentes tipos de personas hasta llegar a tener amigos en los medios de comunicación y la actuación.

Poco a poco fue entrando en el mundo de las redes sociales. Su estilo urbano lo trasladó a las pantallas de las redes sociales y, poco a poco, el nombre de Kachafa se convirtió en uno conocido dentro de los influencers de humor de la ciudad.

El 2023 lo finalizó con un sueño cumplido. El finalista del reality show Desafío a la fama (quedó en cuarto lugar) da fe de la exposición que le está regalando la televisión, pero no la quiere desaprovechar. Sabe que es como espuma y puede bajarse muy rápido.

Mauro se sigue rodeando de su familia en su principal círculo, duda de los amigos fáciles, pero se lleva bien con todos. El carisma guayaco está representado en él.

Agradecido con su camino

Decidió empezar a trabajar en buses. ¿Nunca tuvo problemas con su familia?

Sí, al inicio. Uno de mis defectos es ser necio. Mis papás creían que por trabajar ahí, iba a estar en malos pasos. Yo vi de todo en la calle, pero nunca se me dañó la mente con tantas cosas malas. Conocí panas, no amigos, porque no se le puede decir así a cualquiera, y ellos robaban, consumían drogas. Pero mi propósito era tomar esto como un trabajo y hasta tenía un horario establecido.

¿En qué consistía?

Tenía un discurso de presentación y me vestía bonito, así los pasajeros y mis espectadores vieran que estaba por hacer algo con talento.

¿Le tenían recelo los pasajeros?

Quizá por la pinta y me veían cholito (risas). Pero yo me caracterizaba por ir con familiaridad, no con pena. Conozco personas que venden caramelos que lo hacen de forma tan jovial que la gente les toma estima. Ellos también disfrutan su trabajo y eso les hace que sea hasta rentable.

¿Cuánto fue lo máximo que ganó trabajando en los buses?

Un día me hice 90 dólares. Es muy cansado hacerlo así, es una sacadera de aire. Yo no supe ahorrar. Han pasado muchos años y he crecido. Ahora, a partir de esta popularidad, sé lo que puede venir para mi vida y quiero cuidarlo.

¿Por qué no tomó talleres o clases?

Ya luego me interesó y tomé clases de actuación. Obviamente, quisiera aprender mucho más. Yo le agradezco a mi mamá por el consejo que me dio de que no quede solo trabajando en la calle. Así comencé en redes sociales. He tenido mucho contenido, beatbox, actuación y ahora la televisión.

¿Ha valido la pena luego de 10 años?

Sí. Yo tomé esta decisión de hacer mi arte en los buses porque quería ganar mi dinero haciendo algo que me hiciera feliz. En este tiempo trabajé en la calle, hice radio, fui extra en televisión, conocí a mucha gente y he grabado videos con varios famosos, como Karol G. Agradezco todas estas experiencias, me hacen sentir una persona exitosa.

¿Qué cambia en su vida luego de Desafío a la fama?

Quiero trabajar en un proyecto que tenga que ver con todas las edades que ahora me siguen. También hacer algo con el talento que trabaja en la calle y ayudar a gente para darlos a conocer. Es algo que me hubiera gustado que a mí me pase. Seguiré con los videos de humor, en redes estaré de largo.

Detrás de la convivencia televisiva

¿Cómo hacía para mantener ese corte y color de pelo durante del encierro del reality?

Yo he usado mucho tiempo colores en mi pelo. Para Desafío a la fama, decidí volver a hacerlo con un color fuerte, porque sabía que llamaría la atención. Los participantes pudimos dejar el contacto de un barbero de confianza para nuestros retoques. En mitad del programa, pedí que asista y me ayude a retocar mi color, porque ya lo necesitaba.

¿Qué tanto ha cambiado en su vida el paso de las redes a la televisión?

Lo que ha cambiado ha sido la magnitud. Porque el cariño de la gente es un factor común entre ambos. Ahora es dos o tres veces más grande del que ya tenía. Ha valido la pena todo esto.

Las personas de su generación consideran que las redes sociales son el mejor medio para darse a conocer y rechazan el impacto de los medios tradicionales. ¿Todavía cree que tienen futuro?

Es cierto que las redes ahora tienen un gran impacto, incluso mayor que el de los medios tradicionales. El gran pero es que la televisión, la prensa o la radio ayudan a tu público y a tus demás compañeros a ver que te encuentras vigente. Yo considero que es válido y que todavía funcionan. Si te buscan es porque estás haciendo un buen trabajo en plataformas sociales.

¿Cómo cambió la audiencia de sus plataformas?

Mi público era mayoritariamente de jóvenes, pero ahora salgo y me doy cuenta en la calle que el impacto está en todas las edades. Yo no quiero perder este cariño y estoy enfocado en hacer cosas para mantenerlo, y sé que este impacto solo dura un par de meses. Me tomé mis vacaciones, estuve en la playa, pero ya llegó el momento de sentar cabeza.

¿Sus números crecieron?

Sí, al doble. Entré con algo más de 50 mil y ahora tengo 120 mil. En TikTok fue igual.

¿Cuál sería su mayor sueño?

Poder doblar la voz de un personaje. Amo el beatbox y la actuación.

Entrar a un reality es estar en el ojo del público. ¿Tuvo miedo a los escándalos de farándula?

Yo me siento curado y no les tengo miedo. Tampoco me presté para el juego y de jugar un papel. La gente vio a un Kachafa real. Y siempre supe defenderme con buenos argumentos y mantenerme al margen de los problemas.

¿Cree que merecía el primer puesto de Desafío a la fama al ver el apoyo del público?

Es raro. Yo estoy sorprendido de mi cuarto lugar, por tanto apoyo de la gente. Yo digo que quizá no tiene tanto sentido y creo que la mayoría de personas que me está apoyando no votó correctamente. Nunca he dicho que debí haber ganado, pero soy consciente de que estuve entre los tres mejores. Sebastián, por ejemplo, admitió que jugó siendo un personaje.

¿Qué pasó con la presentación que tenían a finales de diciembre?

No me compete hablar de eso. Es un proyecto que estaba produciendo Don Day. Las ganas todavía existen.

Fotos: Gerardo Menoscal// EXPRESO.

Producción: Alejandra Cereceda.

Locación: The Factory (IG: @factoryrestaurant).