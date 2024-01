'Combate': "Nadie les puede garantizar que van a entrar", dice Pilar Navarrete

Con el anuncio de que volverá el reality 'Combate', de RTS, los ‘avivatos’ están a la orden del día. En el canal están molestos y razón no les falta, porque dicen que ciertas agencias están reclutando chicos a los que les cobran 100 dólares para armarles un portafolio con el fin de que participen en el programa de competencia, que todavía no tiene fecha de estreno y que será presentado por Emiliana Valdez y Carlos Scavone

La productora Pilar Navarrete lo aclara: “Nosotros no estamos trabajando con ninguna agencia, nadie les puede garantizar que van a entrar. Todos los aspirantes deberán cumplir con pruebas y requisitos durante las audiciones. No se dejen engañar”. Incluso ya les han dicho en esas agencias que si ingresan, les cobrarán el 30 % del sueldo. También hay dizque mánagers que quieren representar a los chicos que todavía no han sido elegidos.

Los castings están previstos para el 13 de enero en Cuenca; 19, 20 y 21 en Guayaquil; 27 y 28 en Quito; 3 de febrero en Portoviejo.

Nadia Mejía. Redes sociales

“Aún no hay candidatas oficiales”

No es la primera vez que se comenta en las redes sociales que Nadia Mejía, hija de Gerardo Mejía, participará en un concurso de belleza nacional. Otra vez circula ese rumor. Se consultó con Lucy Pazmiño, vocera de CNB, organización que está a cargo de Miss Universo Ecuador 2024, y manifestó que las inscripciones a los castings terminaron el jueves 4 de enero. “El sábado 6 será la primera audición en el hotel Marriott. Todavía no se ha elegido a las candidatas oficialmente, estamos en fase de casting”.

Nadia es una modelo estadounidense de origen ecuatoriano, ganadora del concurso de belleza Miss California USA 2016 y Top 5 en Miss USA 2016. Tiene 28 años.

