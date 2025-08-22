Expreso
Este viernes la agenda deportiva trae de todo
Este viernes la agenda deportiva trae de todoCANVA

Directv: Agenda deportiva para el viernes 22 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 22 de agosto

Para este viernes 22 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 22 13:30 hs. FÚTBOL Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura Barracas Central vs. Defensa y Justicia TYC INTERNACIONAL 629 1629
viernes 22 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports - Fecha 2 Betis vs. Alavés ESPN 4 NO 1624
viernes 22 13:45 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 2 PSG vs. Angers ESPN 5 625 1625
viernes 22 13:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 1 Bayern Múnich vs. RB Leipzig ESPN 621 1621
viernes 22 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 2 Eibar vs. Granada DSPORTS 616 1616
viernes 22 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion - Fecha 2 Castellón vs. Real Valladolid DSPORTS 616 1616
viernes 22 14:00 hs. FÚTBOL EFL Championship - Fecha 3 Derby County vs. Bristol City ESPN 7 627 1627
viernes 22 14:10 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase de Grupos Panamá vs. Puerto Rico DSPORTS 614 1614
viernes 22 16:40 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase de Grupos Venezuela vs. Canadá DSPORTS 2 612 1612
viernes 22 19:40 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase de Grupos Nicaragua vs. Argentina DSPORTS 611 1611
viernes 22 22:00 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase de Grupos República Dominicana vs. Colombia DSPORTS 610 1610
viernes 22 11:00 hs. NATACIÓN World Aquatics Junior Swimming Championships Día 4 DSPORTS 614 1614
viernes 22 19:00 hs. BOXEO Boxeo Jan Paul Rivera vs. Daniel Balley ESPN 2 622 1622
viernes 22 07:30 hs. MMA One Championship One Friday Fight 121 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 22 04:00 hs. VÓLEY Volleyball Nations League Femenino - Fase de Grupos República Checa vs. Argentina DSPORTS 2 612 1612
viernes 22 05:00 hs. VÓLEY Volleyball Nations League Femenino - Fase de Grupos Países Bajos vs. Suecia DSPORTS 616 1616
viernes 22 07:30 hs. VÓLEY Volleyball Nations League Femenino - Fase de Grupos Brasil vs. Grecia DSPORTS 614 1614
viernes 22 08:30 hs. VÓLEY Volleyball Nations League Femenino - Fase de Grupos Italia vs. Eslovaquia DSPORTS 616 1616
viernes 22 12:00 hs. GOLF PGA Tour - Tour Championship Ronda 2 ESPN 2 622 1622
viernes 22 11:00 hs. GOLF LIV Golf - Michigan Ronda 1 DSPORTS 617 1617
viernes 22 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Pretemporada Minnesota Vikings vs. Tennessee Titans ESPN 3 623 1623
viernes 22 09:15 hs. CICLISMO Ciclismo - Renewi Tour Etapa 3 DSPORTS 2 612 1612
viernes 22 07:30 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global Champions Tour - Ronda 1 Valkenswaard DSPORTS + 613 1613
viernes 22 10:10 hs. SALTOS ECUESTRES Longines Global Champions Tour - Ronda 2 Valkenswaard DSPORTS + 613 1613
viernes 22 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 22 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 22 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 22 15:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: Messi Last Dance Barcelona 20/21 DSPORTS 610 1610
viernes 22 16:00 hs. PROGRAMAS Hilos: Mohamed Salah DSPORTS 610 1610
viernes 22 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 22 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 22 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 22 19:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
viernes 22 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
