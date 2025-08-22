Directv: Agenda deportiva para el viernes 22 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 22 de agosto
Para este viernes 22 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 22
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 6 - Clausura
|Barracas Central
|vs.
|Defensa y Justicia
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|viernes 22
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 2
|Betis
|vs.
|Alavés
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 22
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 2
|PSG
|vs.
|Angers
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 22
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 1
|Bayern Múnich
|vs.
|RB Leipzig
|ESPN
|621
|1621
|viernes 22
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 2
|Eibar
|vs.
|Granada
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 22
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 2
|Castellón
|vs.
|Real Valladolid
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 22
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|EFL Championship - Fecha 3
|Derby County
|vs.
|Bristol City
|ESPN 7
|627
|1627
|viernes 22
|✓
|14:10 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Panamá
|vs.
|Puerto Rico
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 22
|✓
|16:40 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Venezuela
|vs.
|Canadá
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 22
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Nicaragua
|vs.
|Argentina
|DSPORTS
|611
|1611
|viernes 22
|✓
|22:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|República Dominicana
|vs.
|Colombia
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 22
|✓
|11:00 hs.
|NATACIÓN
|World Aquatics Junior Swimming Championships
|Día 4
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 22
|✓
|19:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Jan Paul Rivera
|vs.
|Daniel Balley
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 22
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|One Friday Fight 121
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 22
|✓
|04:00 hs.
|VÓLEY
|Volleyball Nations League Femenino - Fase de Grupos
|República Checa
|vs.
|Argentina
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 22
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Volleyball Nations League Femenino - Fase de Grupos
|Países Bajos
|vs.
|Suecia
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 22
|✓
|07:30 hs.
|VÓLEY
|Volleyball Nations League Femenino - Fase de Grupos
|Brasil
|vs.
|Grecia
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 22
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Volleyball Nations League Femenino - Fase de Grupos
|Italia
|vs.
|Eslovaquia
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 22
|✓
|12:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - Tour Championship
|Ronda 2
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 22
|✓
|11:00 hs.
|GOLF
|LIV Golf - Michigan
|Ronda 1
|DSPORTS
|617
|1617
|viernes 22
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Pretemporada
|Minnesota Vikings
|vs.
|Tennessee Titans
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 22
|✓
|09:15 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Renewi Tour
|Etapa 3
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 22
|✓
|07:30 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour - Ronda 1
|Valkenswaard
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 22
|✓
|10:10 hs.
|SALTOS ECUESTRES
|Longines Global Champions Tour - Ronda 2
|Valkenswaard
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 22
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 22
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 22
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 22
|✓
|15:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias: Messi Last Dance Barcelona 20/21
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 22
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|Hilos: Mohamed Salah
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 22
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 22
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 22
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 22
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 22
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610