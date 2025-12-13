Expreso
  Quito

Los cortes de agua durarán entre 15 y 4 horas, según el cronograma que difundió la Empresa de Agua Potable de Quito.
Los cortes de agua durarán entre 15 y 4 horas, según el cronograma que difundió la Empresa de Agua Potable de Quito.

Los cortes de agua vuelven a Quito: Estos son los horarios y barrios afectados

La Epmaps estableció un cronograma de cortes de agua en Quito, el cual durará ocho días. Mire los horarios y barrios

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) informó que desde este 13 de diciembre de 2025 volverán los cortes de agua en Quito de forma programada. La entidad dijo que el servicio solo se entregará durante 20, nueve y hasta seis horas, debido a que existen altos consumos del líquido vital en la capital. 

Según la Epmaps, el cronograma de corte comienza este sábado y durará ocho días, "hasta estabilizar el sistema de distribución de agua" en la ciudad.

La empresa justificó la medida en el aumento del consumo de agua, cuya utilización ha provocado la desestabilización de la línea de transmisión Bellavista - Collaloma - Calderón, cuya reducción del flujo ha afectado a las parroquias de Calderón, San Antonio de Pichincha y Calacalí. 

Estos son los barrios donde habrá cortes de agua en Quito

El cronograma de entrega de agua, mientras duren los cortes, se aplicará en estos sectores:

De 09:00 a 05:00 (habrá servicio de agua por 20 horas)

  • Parte alta de Marianas
  • Zabala medio y bajo
  • Sierra Hermosa
  • Vilcabamba

De 21:00 a 05:00 (el servicio de agua durará 9 horas)

  • Jesús del Gran Poder
  • Bellavista
  • San Juan de Calderón
  • Reina del Cisne 4
  • Colinas del Valle
  • San Vicente
  • Siglo XXI
  • Zabala Alta
  • Calle Atahualpa

De 23:00 a 05:00 (habrá servicio de agua por 6 horas)

  • Bellavista Alto
  • Babilonia
  • Divino Niño

La Epmaps explicó que la alta demanda del agua ocurre en el denominado veranillo en Quito, pues las altas temperaturas con radiación extrema han sido frecuentes en estos días. 

La condición climática ha generado la ausencia de precipitaciones por 10 días, de acuerdo con la Unidad de Hidrología de la empresa.

Aunque la mayoría de los cortes se aplicarán en la madrugada, la Epmaps aseguró que entregará el agua en tanqueros.

