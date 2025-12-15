El BID aprobó un crédito de más de 200 millones de dólares para las pymes

Una parte de ese dinero se va a destinar para los proyectos de bioeconomía en la región amazónica

Unas 3.200 pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Ecuador podrán beneficiarse de un crédito que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado. Se trata de más de 200 millones de dólares que estarán disponibles a través de la banca de segundo piso, como la Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN).

La CFN, bajo la modalidad de segundo piso, permite que los bancos del sistema financiero nacional canalicen estos recursos hacia las pymes. La entidad explicó que, de esta manera, se expande la cobertura geográfica y se facilita el acceso a créditos productivos de largo plazo. Parte de este financiamiento, 10 millones de dólares, se destinarán a negocios de la región amazónica, específicamente a proyectos de bioeconomía.

“Este respaldo del BID refuerza nuestra misión de impulsar el sector productivo ecuatoriano”, expresó Maricela Benites, gerente general (e) de la CFN, quien destacó que “la aprobación de estos fondos representa una oportunidad sin precedentes para que nuestras pymes accedan a financiamiento que impulse sus negocios y contribuya a la generación y mantenimiento de plazas de trabajo”.

Golpeados por el paro

Los negocios que fueron afectados por el paro registrado en Otavalo pueden evaluar si les conviene acceder a este crédito para evitar que sus emprendimientos quiebren por la falta de liquidez. Durante el tiempo que duraron las protestas en esta zona del país, motivadas por el retiro del subsidio al diésel, la actividad económica se paralizó por más de 30 días y se estimaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares.

Hasta el momento, la CFN no ha informado cuál será la tasa de interés de los créditos, los requisitos para acceder al financiamiento ni los plazos de pago. Tampoco se ha precisado si se contemplarán períodos de gracia.

