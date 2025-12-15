Cacao se desinfla, pero exportación ecuatoriana crece: ¿Por qué y qué viene en 2026?

Aunque en este 2025 el precio del cacao cae, Ecuador exporta muchas más toneladas de ese grano

En este año, 2025, el precio internacional del cacao cayó drásticamente, pero las exportaciones ecuatorianas, de ese grano, crecieron gracias al aumento de la producción y la consolidación del país como líder en cacao fino de aroma.

En 2024, el cacao experimentó una bonanza histórica por los precios que subieron de una manera desorbitante, pasando de costar alrededor de $3.000 la tonelada a $13.000. Un boom del que se beneficiaron productores y exportadores de cacao ecuatoriano.

Esta bonanza se debió a que los mayores productores de cacao en el mundo, Ghana y Costa de Marfil, quienes juntos representan el 60 % de la producción mundial, enfrentaron caídas en sus cosechas, debido a condiciones climáticas adversas, lo que a nivel mundial hizo que escaseara el producto y por ende que aumentaran sus precios.

Las exportaciones aumentaron

Y aunque ya para el cierre de este 2025 los precios del cacao han bajado en cerca del 50 % de lo que reflejó la bonanza, Ecuador, de todos modos, saldrá airoso porque el aumento en la producción ha hecho que se exporte más en volumen.

Por ello, pese a este panorama, las exportaciones ecuatorianas de esa materia prima concluirán este año con un incremento del 28 %, según indica a EXPRESO Iván Ontaneda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (Anecacao).

Y es que, gracias a la bonanza, que arrancó a finales de 2023, Ecuador se dedicó a producir más y mejor cosecha de cacao, tanto que la producción pasó del 10 al 25 % anual. Un plan que además fue resultado del proyecto de producir en mayores cantidades, en el que ya se venía trabajando desde hace dos décadas. De ahí que hoy en día se tenga mayor volumen de este grano para exportar.

¿Qué se espera para 2026?

Aunque los precios del cacao sigan en descenso, Anecacao proyecta que las exportaciones que, en 2025, fueron de al menos 600.000 toneladas, serán superiores para el 2026. Es decir, el sector proyecta ganar más de $1.000 millones más el próximo año. Además, de acuerdo con las proyecciones de la plataforma Investing.com que señala que los contratos de futuros de cacao para marzo de 2026 se negocian en torno a los $5.877 por tonelada, se prevé que para el próximo año el precio internacional de este producto seguirá siendo favorable para los productores ecuatorianos.

