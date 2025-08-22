EN VIVO PSG vs. Angers: el debut de Willian Pacho en la Ligue 1 temporada 2025/26

Willian Pacho inicia su etapa en PSG con debut en la Ligue 1 frente al Angers

El fútbol ecuatoriano vivirá una jornada histórica este viernes 22 de agosto de 2025, desde las 13:45 cuando Willian Pacho ante el Angers haga su debut oficial con el París Saint-Germain temporada 2025 / 2026.

El zaguero tricolor tendrá la oportunidad de estrenarse con el vigente campeón de la Champions League en la Ligue 1, en un duelo correspondiente a la segunda jornada frente al Angers.

El central de 23 años, que no vio minutos en la primera fecha contra el Nantes, fue incluido en el plan de Luis Enrique para este compromiso, lo que refleja la confianza del entrenador español en su potencial.

Las alineaciones de PSG y Angers

La segunda temporada de Willian Pacho que ganó todo en la primera

Moisés Caicedo lidera al Chelsea rumbo a títulos en temporada 2025-2026 Leer más

Para Pacho será más que un estreno: será la posibilidad de empezar a escribir su nombre en un club donde las exigencias son máximas y cada partido se mide como una final.

PSG llega con la motivación intacta tras conquistar Europa y sumar también la Supercopa. Ahora, el objetivo inmediato pasa por mantener la racha positiva en la Ligue 1 y revalidar el título local, donde la presión es constante y los tropiezos apenas se toleran.

El Angers, rival de turno, no será un simple espectador. Viene de un triunfo convincente ante el Paris FC pese a jugar gran parte del partido con un hombre menos.

Ecuador pendiente de lo que haga Pacho

El debut de Pacho concentra la atención en Ecuador, donde se sigue con orgullo la evolución del defensor. En el Parque de los Príncipes buscará mostrar la solvencia defensiva y la seguridad en el juego aéreo que lo convirtieron en una de las apuestas más firmes de PSG para esta temporada.

El pitazo inicial marcará no solo el inicio del partido, sino también el arranque de una nueva etapa en la carrera de Willian Pacho, quien aspira a dejar huella en París y seguir engrandeciendo el nombre del fútbol ecuatoriano en Europa.

Siga aquí el partido minuto a minuto del PSG

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!