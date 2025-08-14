Willian Pacho: ¿Cuántos torneos ha ganado el ecuatoriano en Europa?

Desde Bélgica hasta París, el ascenso meteórico del defensa ecuatoriano en el fútbol europeo

Willian Pacho tuvo un impacto inmediato en el París Saint-Germain. El defensor ecuatoriano, en su primera temporada con el club parisino, se consolidó como titular y sumó una colección de títulos inéditos para un futbolista tricolor en el Viejo Continente en tan poco tiempo.

La última alegría llegó con la Supercopa de Europa 2025, disputada en Udine, Italia. El PSG, campeón de la Champions League, se midió al Tottenham, ganador de la UEFA Europa League.

El cuadro de Luis Enrique sufrió para imponerse: igualaron 2-2 en el tiempo reglamentario y, desde el punto penal, vencieron 4-3. Pacho, nacido en Quinindé, volvió a ser clave en la defensa parisina.

Jugadores de PSG celebraron y levantaron el trofeo de la Supercopa de Europa, el quinto título ganado en 2025. Alessio Marini

Con este nuevo logro, el PSG arranca la temporada 2025/26 con fuerza y la ambición de mantener su dominio en el fútbol europeo.

Todos los títulos de Willian Pacho en Europa

Antes de llegar a París, Pacho brilló en el Royal Antwerp de Bélgica, club en el que militó entre las temporadas 2021-22 y 2022-23, conquistando la Liga y la Supercopa belga.

En el PSG, su palmarés creció de forma vertiginosa y ya levantó los 5 títulos:

2024-25: Supercopa de Francia, Copa de Francia, Ligue 1, Champions League.

2025-26: Supercopa de Europa.

El zaguero ecuatoriano ya es parte de la élite del fútbol europeo y apunta a seguir sumando títulos con el PSG.

