Un café en su taza blanca junto a la colorida luz que lo alumbra fue la compañía de Martín Barba en esta conversación. El actor mexicano sabe sacar provecho de sus rincones. Una lámpara le da el matiz perfecto al espacio de su casa que podría ser un sencillo plató de grabación. Este Zoom se desarrolló en una charla sencilla pero llena de anécdotas.

El intérprete, que ha sido visto en Ecuador en varios éxitos como Último año (MTV), Supertitlán (TV Azteca), La patrona (Telemundo) y últimamente en Pacto de silencio (Netflix), ve su profesión con naturalidad y evita cargarla de ostentación. Los altibajos son parte de ella y vive cada una de estas etapas con entusiasmo.

Tras un 2023 cargado de proyectos populares como el de Netflix, lo más visto en más de 14 de países en la plataforma, y una temporada de diez meses en teatro con Smile, va enrumbándose en lo que está por llegar.

Así lo deja claro de entrada. “Es muy interesante esto que pasa. Aunque terminé de grabar Pacto de silencio en enero del año pasado, y luego solo tuve la temporada de teatro, ambos proyectos los pudo ver la gente al mismo tiempo. Y fue un gran éxito”, señala. Y agrega: “Pero lo que pasa ahora es algo a lo que los actores ya estamos acostumbrados, a esas altas y bajas. Son parte de la carrera y por eso he decidido poner los huevos en diferentes canastas e ir generando la mensualidad. Porque uno gasta y gasta y las deudas no esperan, y el trabajo no es tan así”.

Martín Barba Cortesía// Luis de la Luz

De sus nuevos castings no quiere hablar mucho, aunque poco a poco va soltando pistas.

Además, el actor de 34 años tiene también un proyecto gastronómico: una cafetería llamada Carisma, un negocio que nació tras la pandemia, cuando el trabajo comenzó a escasear. “En una temporada baja tuve esa idea. Muchas de las recetas son inventos míos, otras de mi mamá o del equipo. Somos bastante creativos y salen cosas interesantes”.

Por eso, su día puede estar ocupado entre atender a su público, los castings o el deporte, algo que ahora es más que necesario para lo que podría venir en su vida.Martín lleva practicando boxeo varios meses para algo que, asegura, podrá contar en las próximas semanas. Es un papel que lo entusiasma y que le permitirá continuar con la versatilidad que quiere mantener en su carrera, ya sea en la comedia, como un aspirante a reguetonero o en el drama como un investigador amateur.

Nathalia Espinoza: “Son contados los espacios para las mujeres trans” Leer más

El sueño de llegar a plataformas

Es su primera participación en Netflix. ¿Cómo fue poder medir el éxito de Pacto de silencio, a diferencia de lo que ocurre con la TV tradicional?

Fue interesante porque vi mucho crecimiento en mis redes sociales. Está buenazo que la gente que te vio te busque para saber quién eres. También el recibir muchos comentarios en la calle. No hay satisfacción más grande que el reconocimiento a tu trabajo, porque a veces hacemos cosas de las que estamos muy orgullosos, pero cuesta que la gente lo vea. Este fue un proyecto con mucha proyección.

¿Quería estar en una plataforma?

Sí, porque Netflix es una de las más importantes.

¿Qué le deja como actor su paso por Pacto de silencio?

Fue una serie que me permitía un equilibrio entre mi vida personal y mi negocio. Porque justo fue como en el mismo momento. Así que pude ser actor sin problemas, que es una de las cosas que más me gustan en la vida. Me llevó a mi amiga Camila Valero. Fue importante también por haber representado a un personaje LGBTIQ+. Ya llevaba tiempo queriendo hacerlo y porque también llegó en un momento de mi vida en el que ya me sentía cómodo hablando de mi sexualidad.

Martin Barba y Camila Valero en Pacto de Silencio: Netflix

El personaje de Álex se mete en muchos problemas por salvar a su amiga Brenda. ¿Nunca tuvo el impulso de detener a su propio personaje por pasar tanto los límites?

Hasta yo pensaba en eso. Cuando llegaba a mí el guion sí decía: “Este chavo se pasa”. Es parte importante del personaje y esto fue lo que más le gustó a la gente. Muchas personas me comentaron que quisieran a un amigo que estuviera como él en las buenas y las malas.

Hay una escena de la serie en la que Álex intenta suicidarse. ¿Cómo fue grabar esta escena al haber pasado también por episodios de depresión?

En el momento de hacer esa escena no pensé mucho en esa etapa depresiva de mi vida. Sí fue algo muy fuerte esa escena, pero creo que el momento ya fue suficiente para entrar en papel. Grabarlo en el puente y estar tan cerca de esa emoción. Creo que me hizo entrar en ese sentimiento de desesperación. Me encanta que el personaje pueda comunicar esto y recordarnos el tener bien nuestra salud mental y de pedir ayuda, como yo lo hice hace muchos años, y seguir con terapia.

¿Le es difícil desprenderse de estos sentimientos al final de una grabación?

No me pasa. En el corte se deja todo. Justo no me pasa porque creo que fue algo muy del personaje. Sí te puedo decir que a veces sí conectas con algo personal y te afecta. Como el no parar de llorar o estar enojado. Entras en confusiones con lo tuyo y lo del trabajo.

¿Cuál fue la escena de la que más le ha costado salir?

¡Wow! Fue en la serie Yo soy Frankie (Nickelodeon). Allí me despedía de ella y estaba llorando. Justo en esa escena, recuerdo, estaba terminando una relación de muchos años, diciendo justamente lo que me pasaba a mí.

Lea también: Estrenos de Netflix, HBO MAX, Disney+ y otras plataformas en marzo

La representación importa

La obra de teatro Smile lo tuvo ocupado gran parte del 2023. Llegar los jueves a la Teatrería en Ciudad de México le permitía explorar un papel que esperaba con ganas. Al igual que en televisión, interpretar a un personaje LGBTIQ+ le brindó más libertad. Buscaba retos actorales y los ha conseguido.

Sin embargo, en años anteriores, ser abiertamente gay podía ser contraproducente para un actor ya que se lo encasillaba en ciertos roles. “Creo que en algunos lugares se ha liberado esto. Lo que pasó con los actores mexicanos Polo Morín y Lambda García es lo que ha abierto muchas mentes, y los hemos visto en muchos proyectos con distintos tipos de personajes. Hay un cambio y más apertura. Y nos falta recorrer camino porque sí cuesta a veces”. Martín completa esta idea: “Es una industria en la que se te encasilla fácilmente como galán o como clase alta y solo te dan papeles de ese tipo. Entonces, es algo que le pido mucho a los productores, que tengamos imaginación y podamos crear y jugar a ser alguien más”.

Freddy Mercury: Ponen en venta su mansión por $ 41 millones Leer más

Así, por ejemplo, cantó reguetón en Supertitlán como un chico de clase baja que busca la fama con la música underground. “Desde ese proyecto para acá, mi carrera me ha brindado la oportunidad de ser personajes muy diferentes. Y eso es parte de que han confiado en mi trabajo y porque me pongo bien intenso en los castings. Me la juego muy duro. Porque la verdad tenían sus dudas de que lo pudiera hacer”, dice con una sonrisa victoriosa.

Es así como en teatro le llegó esta oportunidad de ser –por coincidencia– Álex, un papel más erótico y sexual que los otros. “Tuve que ser muy sinvergüenza en algunos puntos, porque no pierdo lo tímido. Tampoco le tengo miedo a la desnudez y fue una obra que me divirtió mucho”. Este proyecto, que inició en marzo pasado, se extendió de 3 a 10 meses por todo el público que fue a verla. “Aprendí mucho del teatro, no había podido hacerlo en mis años de carrera”.

Past lives fue la gran triunfadora de los Spirit Leer más

Martín ve importante que se toquen temas tan actuales y cercanos con la comunidad, como el amor por aplicaciones de citas. ¿Pero cuántas veces le ocurrió? Se sincera y admite “una vez usé una. Que sí era de citas, pero que la usan para cosas más sexuales, y pues nunca nos vimos. Era de madrugada y la dejamos para el día siguiente. Estuvo lindo. Pero hoy somos amigos. Me cuesta mucho tener este contacto digital. Pero a mi novio lo conocí por Instagram”.

El ojiverde está entusiasmado por cómo pinta el 2024 y aunque intenta morderse la lengua va dejando señales. Smile, que también fue una serie de Netflix, tiene una segunda parte inconclusa y puede llegar a las tablas mexicanas pronto. “Ya existe una segunda parte. Por ahí he escuchado que hay posibilidades de que venga a México”. Concluimos con la pregunta ¿entonces no está involucrado? Su respuesta negativa no lo fue tanto. “No. No es algo que pueda confirmar… (risas)”.

Conócelo

- Martín González Barba nació en Oaxaca de Juárez, México.

- Tiene 34 años. Nació el 2 de diciembre de 1989.

- Es modelo y actor.

- Actualmente aprende boxeo y canto. Este último es un talento que le gustaría desarrollar.