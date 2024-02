Estrenos de Netflix, HBO MAX, Disney+ y otras plataformas en marzo

El entretenimiento en streaming no para. Los estrenos y lanzamientos de marzo están a la vuelta de la esquina y EXPRESIONES le enlista cada una de las series y películas.

Netflix, HBO MAX (Ahora solo MAX), Disney +, Paramount y Prime son los considerados en esta nota para que tenga a la mano el título y la fecha para que pueda lo mejor del cine y la televisión.

El astronauta

Es un género en el que poco ha participado Adam Sandler, pero tiene todo para sorprender. El astronauta se estrena el 1 de marzo.Su historia cuenta la misión de investigación en los confines del sistema solar del astronauta Jakub (Adam Sandler). Quien pronto se da cuenta de que tal vez su matrimonio no resista hasta que vuelva a la Tierra. Desesperado por arreglar las cosas con su esposa Lenka (Carey Mulligan), recurre a Hanus, una misteriosa criatura escondida en el corazón de la nave, que lo ayuda a entender el problema de su relación antes de que sea demasiado tarde.

Netflix

Películas

'El astronauta' (1 de marzo)

'Damsel' (8 de marzo)

'Un deseo irlandés' (15 de marzo)

'Shirley' (22 de marzo)

Series

'Comida para Phil' (1 de marzo)

'Supersex' (6 de marzo)

'The gentleman' (7 de marzo)

'Bandidos' (13 de marzo)

Las chicas del autobús

La serie dramática se inspira en el libro de Amy Chozick Chasing Hillary y se centra en cuatro mujeres periodistas que siguen de cerca a los candidatos a la presidencia y sus altibajos y defectos.

HBO Max

Películas

'La saga completa de Aquaman (1 de marzo)

‘Wonka’ (8 de marzo)

Series

‘The Regime’ (4 de marzo)

'Las chicas del autobús' (14 de marzo)

Road House

Es el remake de la película de 1989, en la que Jake Gylleenhaal interpreta a un luchador profesional en horas bajas que tiene que aceptar un trabajo como portero en un bar de mala reputación de los cayos de Florida.

Amazon Prime

Películas

‘Jaque mate’ (1 de marzo)

‘Dinner Party Diaries with José Andrés’ (19 de marzo)

‘Road House’ (21 de marzo)

‘Un hipster en la España vacía’ (27 de marzo)

Series

'Antonia' (4 de marzo)

‘Invencible’ (14 de marzo)

Piso para dos

Está basada en el libro superventas británico de Beth O’Leary que transportará al espectador a era sin Internet, a través de dos completos extraños. Pero estos forman un lazo inquebrantable a través de notas que se escriben mutuamente. Peor un extraño llegará a vivir a su departamento, mientas ella todavía llora a su ex.

Paramount

Películas

'George & Tammy' (2 de marzo)

'Escuela de funk' (3 de marzo)

'Snow Day' (5 de marzo)

'Sonríe' (16 de marzo)

Series

'The Challenge: World Championship' (9 de marzo)

'The Journey with Andrea Bocelli' (14 de marzo)

'Piso para dos' (17 de marzo)

'Ex on the Beach' (22 de marzo)

Taylor Swift | The Eras Tour

La película de la estrella pop, es una grabación de su última gira mundial. Dura 2 horas y 45 minutos y la dirigió Sam Wrench, conocido por ser el director de otros grandes eventos en directo y documentales de conciertos para artistas como Billie Eilish, Lizzo y el documental de Netflix Halftime de Jennifer Lopez.

Disney +

Películas

'Taylor Swift | The Eras Tour' (15 de marzo)

Series

'La muerte y esas cosas' (5 de marzo)

'Extraordinary' (6 de marzo)

'Coppola, el representante' (15 de marzo)

'X-Men '97' (20 de marzo)

'Life & Beath' (20 de marzo)

'Renegade Nell' (29 de marzo)