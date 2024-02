Irish Wish.

La pelirroja está de vuelta y la emoción por verla en las pantallas se tradujo inmediatamente a ser tendencia en redes sociales. Pero la película Irish Wish, de Lindsay Lohan, no es la única novedad en Netflix. Hay varios títulos imperdibles para el tercer mes del año. Aquí le adelantamos las fechas de estreno.

Irish Wish

El primer avance de Irish Wish (Un deseo irlandés) se puso en línea el martes por la tarde. Esta se estrenará en Netflix el 15 de marzo, con una premisa que suena tanto a su famosísima Un viernes de locos, que será una maravilla para los nostálgicos.La directora es Janeen Damian, con quien ya trabajó en la cinta navideña Falling for Christmas. Un deseo irlandés sigue a Maddie Kelly (Lohan), una tímida editora de libros en un viaje sobrenatural y romántico de autodescubrimiento. Cuando el amor de su vida se compromete con su mejor amiga, Maddie deja a un lado sus sentimientos para ser dama de honor en la boda, que se celebrará en Irlanda. Días antes de la ceremonia, y de forma totalmente espontánea, Maddie pide un deseo: encontrar al amor de su vida y se despierta siendo ella la prometida. ¿Familiar, no?

Supersex

Matteo Rovere, Francesco Carrozzini y Francesca Mazzoleni dirigen Supersex, producción inspirada en la vida de Rocco Siffredi: su familia, sus orígenes, su relación con el amor.

Esta atrapante historia sigue su trayectoria desde su infancia como Rocco Tano en Ortona, una tranquila localidad italiana, hasta su consagración como Rocco Siffredi, la estrella porno más grande del mundo. Véala el 6 de marzo en Netflix.

The gentlemen

La nueva historia de Guy Ritchie llegará en formato de serie en Netflix. Es la historia de cómo Eddie Horniman (Theo James) hereda, sin esperarlo, la inmensa finca de su padre, solo para descubrir que forman parte de un imperio del cannabis. Para colmo, algunas de las figuras más peligrosas del crimen organizado británico quieren su porción del pastel.

Está en línea el 6 de marzo.

El astronauta

Es un género en el que poco ha participado Adam Sandler, pero tiene todo para sorprender. El astronauta se estrena el 1 de marzo.

Su historia cuenta la misión de investigación en los confines del sistema solar del astronauta Jakub (Adam Sandler). Quien pronto se da cuenta de que tal vez su matrimonio no resista hasta que vuelva a la Tierra. Desesperado por arreglar las cosas con su esposa Lenka (Carey Mulligan), recurre a Hanus, una misteriosa criatura escondida en el corazón de la nave, que lo ayuda a entender el problema de su relación antes de que sea demasiado tarde.

Bandidos

Juan Pablo Medina, Mabel Cadena y Ester Expósito se unen en esta serie de siete episodios. Cuenta la historia de un excéntrico estafador que reúne a una banda con mucha calle para encontrar el tesoro del rey Serpiente en la Riviera Maya. La producción mexicana se estrena el 13 de marzo.