En Quito circulan alrededor de 576.584 vehículos, la alta presencia de vehículos particulares genera problemas de movilidad y tránsito.Karina Defas

Pico y Placa en Quito: restricciones viales para este 26 de agosto

En Quito, la medida vehicular se aplica a diario según el último dígito de la placa

La restricción vehicular por el Pico y Placa se mantiene vigente en la capital. El objetivo de la normativa es evitar el tráfico vehicular en las horas pico.

El horario de restricción es de 06:00 a 09:30 en la mañana, y en la tarde de 16:00 a 20:00. La medida está vigente de lunes a viernes, no aplica los fines de semana o feriados.

Los conductores que infrinjan la norma por primera vez recibirán una sanción de$ 70.50 (15% del SBU), y esta irá en aumento a $ 141.00 (30% del SBU) por la segunda infracción y a $ 235.00 (50% del SBU) por la tercera vez. La norma exime a los vehículos de personas de la tercera edad, personas con discapacidad, transporte públicos y autos oficiales.

Este martes 26 de agosto no podrán circular los vehículos con placa terminada en dígitos 3 y 4. Recuerde que según la actual normativa aprobada por el Cabildo, los vehículos sancionados ya no serán trasladados a los patios de retención vehicular.

Conozca los contraflujos vigentes

A la par del Pico y Placa, en la urbe se realizan contraflujos en cuatro vías para disminuir la congestión. Estos se activan toda la semana en dos horarios, por la mañana y por la tarde, con horarios diferentes de acorde a cada vía.

Estos se llevan a cabo en la Autopista General Rumiñahui, el Túnel Guayasamín, la avenida Mariscal Sucre y la avenida Velasco Ibarra.

