Pico y Placa en Quito: restricciones viales para este 26 de agosto
En Quito, la medida vehicular se aplica a diario según el último dígito de la placa
La restricción vehicular por el Pico y Placa se mantiene vigente en la capital. El objetivo de la normativa es evitar el tráfico vehicular en las horas pico.
El horario de restricción es de 06:00 a 09:30 en la mañana, y en la tarde de 16:00 a 20:00. La medida está vigente de lunes a viernes, no aplica los fines de semana o feriados.
Los conductores que infrinjan la norma por primera vez recibirán una sanción de$ 70.50 (15% del SBU), y esta irá en aumento a $ 141.00 (30% del SBU) por la segunda infracción y a $ 235.00 (50% del SBU) por la tercera vez. La norma exime a los vehículos de personas de la tercera edad, personas con discapacidad, transporte públicos y autos oficiales.
Este martes 26 de agosto no podrán circular los vehículos con placa terminada en dígitos 3 y 4. Recuerde que según la actual normativa aprobada por el Cabildo, los vehículos sancionados ya no serán trasladados a los patios de retención vehicular.
Conozca los contraflujos vigentes
A la par del Pico y Placa, en la urbe se realizan contraflujos en cuatro vías para disminuir la congestión. Estos se activan toda la semana en dos horarios, por la mañana y por la tarde, con horarios diferentes de acorde a cada vía.
Estos se llevan a cabo en la Autopista General Rumiñahui, el Túnel Guayasamín, la avenida Mariscal Sucre y la avenida Velasco Ibarra.
📢 #AMTInforma | ¡Atentos al dato!— AMTQuito (@AMT_Quito) August 25, 2025
🚗 Estos son los horarios y tramos donde aplican los contraflujos en la ciudad.
👮♀️ Conduce con responsabilidad, sigue las señales y haz que tu viaje sea seguro.
🤝 Con tu colaboración, el tránsito fluye mejor para todos.
☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/IbK79ajpTk
