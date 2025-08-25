Guardia impide el ingreso de no vidente a parada de la Ecovía: "lea las normas"

Imagen referencial. El guardia no dejó que un hombre no vidente ingrese con su perro al sistema de transporte.

"No puede ingresar, señor. Ahí están las normas", “pero léame las normas, por favor. Yo no veo, soy ciego, señor”. El corto diálogo es parte de un video que se viralizó en redes sociales este 25 de agosto de 2025.

El incidente ocurrió en una de las paradas del sistema municipal Ecovía, en Quito. En el clip se observa a un hombre no vidente, acompañado de su perro guía, intentando ingresar a la estación.

Sin embargo, un guardia de seguridad le impide el paso, exigiéndole que lea las normas del sistema. “No señor, no puede ingresar”, repite el hombre, señalando el cartel que contiene las disposiciones.

El usuario afectado le intenta explicar que cuenta con su carnet de discapacidad y que su perro es un guía autorizado. Pero el guardia mantiene su negativa, sin considerar la condición del ciudadano ni las leyes vigentes que garantizan su derecho a la movilidad.

Sanciones para la empresa de seguridad

Tras la difusión del video, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito emitió un comunicado en el que confirmó el incidente y anunció medidas correctivas.

Según el pronunciamiento, se solicitó la desvinculación del guardia involucrado, quien pertenece a una empresa contratada para brindar el servicio de seguridad, y la empresa fue sancionada económicamente. No se precisó el monto de la multa.

“Nuestro compromiso con la plena garantía de los derechos de las personas con discapacidad, protegidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es irrenunciable”, indicó la entidad.

Además, la Empresa de Pasajeros informó que ha reforzado los procesos de sensibilización y capacitación de su personal, con el objetivo de evitar que situaciones como esta se repitan.

Ciudadanos en redes sociales expresaron su respaldo al hombre afectado y exigen que se apliquen medidas estructurales para garantizar una verdadera inclusión en los servicios públicos de transporte.

En su cuenta de Instagram, Andy Díaz, publicó un video del suceso y escribió: "Me negaron el ingreso siendo una persona ciega con mi perro guía Kenshi en Ecovia transporte público de Quito-Ecuador.

Trabajamos por una nueva ley la cual fue aprobada en Ecuador, pero estas cosas seguirán pasando si no existe difusión y apoyo".

La ley ecuatoriana, así como instrumentos internacionales ratificados por el país, protegen el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad, incluyendo el acompañamiento de perros guía en cualquier espacio público o privado de uso público. Obstaculizar este derecho constituye una forma de discriminación que puede ser sancionada.

