  Quito

Puente Quito
El puente está ubicado en un zona escolar, cerca al colegio San Gabriel.Foto: cortesía / Municipio de Quito

Retiro de puente peatonal en Quito: conoce los cierres viales

Los trabajos se realizarán en las noches en el sector de la av. América y Rumipamba

El puente peatonal ubicado en la intersección de la avenida América y Rumipamba, junto al colegio San Gabriel, en el norte de Quito, será desmontado desde este 25 de agosto de 2025. 

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) anunció que la intervención responde a un diagnóstico técnico que determinó que la estructura ha cumplido su vida útil, así como a lineamientos internacionales en materia de movilidad segura.

Motos robadas Quito

Roban un camión con siete motos en el norte de Quito; la Policía recuperó cuatro

Los trabajos implicarán cierres viales totales por cuatro noches consecutivas, entre las 22:00 y las 04:00, con el objetivo de reducir el impacto en el tránsito durante el día.

La Epmmop detalló que el cierre por el lado sur será a la altura de la av. Naciones Unids y América, mientras que por el lado norte, se inhabilitará la circulación desde el redondel de la Mariana de Jesús y av. América. 

Rutas alternas

Como rutas alternas se han habilitado las avenidas República, Atahualpa, 10 de Agosto y Mariana de Jesús. Las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con antelación y utilizar vías paralelas durante las noches de cierre.

En lugar del puente, que estuvo por décadas en el sector, se levantará un cruce peatonal seguro a nivel de calzada.

¿Por qué se derroca el puente?

De acuerdo con el informe técnico de la Epmmop, el puente metálico ya no cumple con las condiciones necesarias de seguridad. A esto se suma el enfoque actual de planificación urbana, que desincentiva el uso de pasos elevados y prioriza cruces peatonales seguros a nivel de calle.

Además, responde a recomendaciones del Manual de Gestión de Velocidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Banco Mundial. Según estos organismos, los puentes peatonales, al incrementar la distancia y el tiempo de cruce, terminan convirtiéndose en barreras urbanas, particularmente para adultos mayores, personas con discapacidad y niños.

RELACIONADAS

No es el primer puente peatonal que se desmonta en Quito. Desde el 2024, el Municipio ha aplicado esta estrategia en varios puntos considerados de alta circulación peatonal, especialmente cerca de centros educativos o zonas residenciales. 

  • Av. 6 de Diciembre y María Angélica Carrillo, junto al colegio 24 de Mayo

  • Av. América y Ramírez Dávalos, cerca de la Universidad Central

  • Av. Maldonado y Teodoro Gómez de la Torre, en el sur de la ciudad

En estos casos, las estructuras fueron retiradas y reemplazadas por cruces peatonales a nivel, con medidas de reducción de velocidad y señalización reforzada, según la Epmmop.

