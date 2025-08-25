Hombre armado muere tras enfrentarse con la Policía en Pedro Vicente Maldonado

Al notar la presencia policial, el hombre sacó un arma de fuego y apuntó directamente contra los uniformados

Imagen de los operativos que ejecutó la Policía en distintos puntos de Quito el fin de semana.

La noche del 23 de agosto de 2025, un operativo de la Policía Nacional terminó con la muerte de un hombre, luego de que apuntara a los uniformados con un arma de fuego en el barrio San Juan, en el cantón Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha.

Según el reporte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 21:00, cuando el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 alertó a las unidades policiales sobre la presencia de un individuo armado en la zona. Al llegar al lugar, los uniformados identificaron a un hombre que, al notar su presencia, sacó un arma de fuego y apuntó directamente contra ellos.

Ante la amenaza inminente, los policías hicieron uso de sus armas de dotación en lo que han calificado como un acto de legítima defensa, con el objetivo de resguardar su integridad y la de terceros presentes en el sector.

El presunto agresor fue alcanzado por los disparos. Los policías le brindaron primeros auxilios y solicitaron una ambulancia de la Cruz Roja. Sin embargo, el personal médico que acudió al sitio confirmó el fallecimiento del hombre.

Antecedentes penales del abatido

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el sujeto tenía antecedentes judiciales por el delito de robo.

Tras el incidente, la zona fue acordonada y se activaron los protocolos de criminalística. Unidades especializadas realizaron el levantamiento de los indicios y comenzaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los pormenores del hecho.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad ciudadana y señalaron que se mantendrán los patrullajes y operativos en la zona para prevenir hechos delictivos.

Un delincuente abatido en el sur de Quito

El pasado 2 de agosto, un intento de asalto fue frustrado por un servidor policial en el sector de Quitumbe, sur de Quito. El uniformado estaba cerca del lugar cuando observó un robo a manos de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

Los presuntos delincuentes interceptaron a un ciudadano de la tercera edad y a su hijo, quienes minutos antes habían retirado una fuerte suma de dinero de una entidad financiera ubicada en un centro comercial del sector.

Ante la flagrancia del hecho y en aplicación del uso legítimo de la fuerza, el policía actuó de manera inmediata, logrando neutralizar a uno de los atacantes, quien falleció en el sitio. El segundo sospechoso logró escapar, aparentemente herido. En el lugar se halló un arma de fuego, cartuchos percutidos y el dinero que intentaron robar.

