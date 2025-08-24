Dos hombres intentaron escapar en bus luego de robar herramientas en Cumbayá

Entre las herramientas estaban un taladro, una moledora, una batería y un tupí amarillo.

Durante un patrullaje de rutina en la zona del redondel de Zarapamba, en Cumbayá, al oriente de Quito, dos hombres fueron interceptados por agentes policiales tras ser señalados como presuntos implicados en el robo de herramientas de una camioneta estacionada en la Ruta Viva.

La alerta fue emitida este 24 de agosto de 2025 por un guardia de seguridad que observó el comportamiento sospechoso de los individuos a través de cámaras de vigilancia.

El incidente se registró en la calle De las Rieles, donde el guardia informó que los sujetos fueron vistos intentando trepar el muro de una construcción privada. Al notar la presencia del agente de seguridad, se retiraron del sitio.

Posteriormente, el guardia proporcionó a la Policía videos de las cámaras que captaron a los sospechosos, permitiendo identificar sus características físicas y prendas de vestir.

La evidencia dentro de un costal

Con esta información, los uniformados iniciaron un patrullaje por los alrededores. La búsqueda dio resultados poco después, cuando localizaron a los dos hombres en una parada de buses de la Ruta Viva, cerca de la conexión con la avenida Simón Bolívar. Según el reporte policial, ambos intentaban abordar un bus que se dirigía desde Tumbaco hacia Quitumbe, en el sur de Quito.

Uno de ellos portaba un costal con varias herramientas, cuya procedencia no pudo justificar. Entre los objetos encontrados estaban un taladro, una moledora, una batería y un tupí amarillo. Al ser interrogados por los agentes, confesaron haber sustraído las herramientas del cajón de una camioneta azul que se encontraba estacionada en la Ruta Viva.

La Policía realizó una verificación en el lugar para ubicar el vehículo afectado, revisando cámaras de seguridad del sector. Sin embargo, no se obtuvieron resultados, detalló la institución.

Tras la detención, fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia, donde se iniciará el proceso para determinar su situación jurídica. En la revisión preliminar de sus datos personales, no se encontraron antecedentes penales ni boletas de captura vigentes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si los ciudadanos detenidos están vinculados a otros hechos similares en la zona y hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa.

