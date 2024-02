¿Viene Taylor Swift a Ecuador? No, pero el ministerio de Turismo propone nueva ley

"Sí pues, soy swiftie", afirma sonriente el ministro Niels Olsen en el último vídeo colgado en su red social TikTok. Fue en la misma red que 24 horas atrás dijo que tenía una noticia que incluía en su nombre las letras T y S... Además de "una de las fanaticadas más grandes y nunca ha venido a Ecuador". Sin embargo, nunca se trato de un músico o cantante. Y menos de Taylor Swift.

El encargado de la cartera de Turismo explicó que lo anunciado a las 18:00 del 21 de febrero corresponde a una nueva ley que busca reducir/ eliminar algunos impuestos sobre los espectáculos públicos que existen en el país.

"Eliminaremos los impuestos excesivos a festivales y conciertos para poner a Ecuador en la ruta de todas las giras mundiales. Este es uno de los artículos de la próxima Ley Económica Urgente de Turismo que presentará el Presidente Daniel Noboa en los próximos días para reactivar el turismo del país", se puede leer en otra publicación en su perfil de X (Twitter).

"Yo sé lo que quieres escuchar porque es exactamente lo que yo también quiero escuchar", pronuncia en otra parte del vídeo del anuncio. Y agrega: "Me hubiera gustado los conciertos de The Rolling Stones, Bichotas Tour, el de RBD, por supuesto que Coldplay. Y quiero que The Eras Tour venga a Ecuador. No solo porque me gusta la música de todos ellos, sino porque llenan los hoteles, restaurantes, los aviones", le explica al público joven que lo sigue en la red social china.

"Esto mejora el turismo en nuestro país. Pero la realidad es que los shows más grandes del mundo siempre se saltan nuestro país y esto tiene que cambiar", afirma.

Los fanáticos de Taylor Swift, artista por la que se creó una gran expectativa, lo han tomado con humor y han creado más memes al respecto. Falta ahora una explicación oficial sobre esta ley que quedaría en manos de la asamblea para ser aprobada.

