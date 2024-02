¿Es posible un concierto de Taylor Swift en Ecuador?

Taylor Swift (The Eras Tour), The Rolling Stones (Sixty tour).

La cancha del Estadio Olímpico Atahualpa se ve llena de trabajadores. Una gran estructura metálica se levanta y, delante del panorama, se ve al ministro de Turismo Niels Olsen dar un mensaje a sus seguidores en TikTok. "Esta es una de las noticias más importantes para las industrias del espectáculo y el turismo nacional. Déjame darte una pista. Empieza con T, tiene en su nombre la letra S y una de las fanáticas más grandes del mundo y nunca ha venido al Ecuador".

¿Taylor Swift dará un concierto en Ecuador? Niels Olsen da esperanza a sus fans Leer más

La audiencia de Internet rápidamente lo asoció con la estrella del pop, más vigente y popular del momento, Taylor Swift. Sin embargo, ¿hay verdaderas posibilidades de que TayTay venga a Ecuador?

La respuesta corta es: son nulas las posibilidades. Y estas son las razones. Incluso hay una pista clave en las palabras del ministro.

Expreso Playlist: La fuerza natural de Brenda Leer más

Taylor ya pasó por Sudamérica

La etapa latinoamericana de The Eras Tour fue en el 2023. Empezó en agosto en México. En noviembre estuvo en Brasil y Argentina. Las posibilidades de regresar a una misma región son escasas, puesto que tendría que incluir a más de un país para hacer una serie de shows.

Agenda llena

Actualmente, la gira The Eras Tour está centrada en su etapa asiática y europea, lo que le compromete ya todo su año. En su página oficial se muestra que en agosto 20 es su última presentación en Europa, específicamente en Londres. De ahí, retoma sus shows en Canadá de noviembre a diciembre.

Escenario de The Eras Tour. Cortesía

Un escenario muy grande para nuestros estadios

Aunque Ecuador ha demostrado tener la capacidad técnica para elevar grandes montajes, como el de Bad Bunny, el de Taylor Swift tiene una pasarela especial que ocuparía casi toda la cancha. De hecho, estadio Olímpico Atahualpa quedaría muy pequeño para los foros en los que está acostumbrada a presentarse. Por ejemplo, en Argentina el estadio River Plate tiene capacidad para 70 mil personas; el Alianz Parque de Brasil, para 71 mil personas. En ambos lugares estuvo el año pasado. El recinto quiteño tiene una capacidad máxima para 35 mil personas.

Los fans tienen esperanza pero pocas expectativas

EXPRESIONES conversó con la presidenta del Club de Fans Oficial de Taylor Swift en Ecuador, Johana Lucio. La guayaquileña, que maneja el grupo desde el 2009, afirma: "Las posibilidades son muy pocas, la esperanza es mucha", dice de entrada.

"Ella tiene su agenda de conciertos 2024 llena, aunque hay un espacio entre agosto y octubre. Pero dudamos un poco, porque ya fue su paso por Latinoamérica. Aunque ella siempre puede sorprender", señala.

Johana explica que los lanzamientos y proyectos de Taylor suelen estar planeados con tres años de antelación. Por eso, ya tiene grabados sus dos discos de reedición (Reputation y Taylor Swift). Además este año - en abril- publicará un álbum inédito (The Tortured Poets Department) del cual creemos recién el próximo año haría una gira exclusiva para él".

"Cuando vi el vídeo del ministro, sí sentí que es una estrategia de marketing. Se sabe que el boom es Taylor Swift porque es una artista muy esperada. Pero sí es difícil que sea ella, además por los problemas de seguridad que estamos pasando. Los Swifties siempre tenemos la esperanza de algo así, pero ella siempre hace cosas que no esperamos".

Otros artistas con posibilidades

¿Qué otro artista lleva las letras T y S en su nombre? El debate está generado en redes y el descarte empezó por los fans. La estrella mexicana Thalia Sodi no está de gira, la argentina Tini Stoessel no ha sacado música nueva, y ambas sí han venido al país. Internacionalmente está el rapero Travis Scott pero, aunque con mucha fama, su música no ha sido masiva en el país. Hay una pista que considerar en las palabras del ministro.

Niels Olsen especifíca que "Empieza con T, tiene en su nombre la letra S", por lo que no es necesario que sea su nombre y su apellido. Una fuente cercana a EXPRESIONES señala que puede ser una banda clásica, más apegada al público de Luis Miguel, concierto en el que se anunciará la noticia.

Lea también: Una película biográfica por cada Beatle se estrenará en 2027

RBD presenta su nuevo documental en la plataforma de Televisa Leer más

Nueva gira de The Rolling Stones. Instagram

Es por eso que salta el nombre The Rolling Stones, grupo que regresó con un disco inédito el año pasado, Hackney Diamonds. El primero en casi 20 años. Sus integrantes que superan los 80 años, se montaron en un larga gira por Estados Unidos que inicia en abril. Y, de la cual, medios colombianos reportan que están en negociaciones para una posible visita porque tienen ganas de visitar Sudamérica. Esta podría ser su último tour.

La serie de conciertos comienza el 28 de abril de 2024 en Houston (Texas) y termina, de acuerdo a su web, el 17 de julio en Santa Clara (California).

La última gira de la banda en Latinoamérica fue en febrero del 2016 en el marco del América Latina Olé Tour. El primer show fue en Santiago de Chile y luego pasaron por Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia y México. Todo apunta que repetirán esta hazaña y agregarían su primera visita a Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!