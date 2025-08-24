Expreso
  Mundo

Tifón en Vietnam
Imagen de archivo tomada el 24 de septiembre de 2024 en Hanói, Vietnam, que muestra plátanos caídos en un campo tras el tifón Yagi.LUONG THAI LINH / EFE

Vietnam aguarda llegada del tifón Kajiki con plan de evacuación

Hay siete áreas de las costas norte y centro del país que ya se encuentran bajo prohibición de navegación

Vietnam aguarda la llegada prevista para el lunes 25 de agosto del tifón Kajiki, que sigue fortaleciéndose a su paso por China, con un plan para la evacuación masiva de más de medio millón de personas.

Este domingo, siete áreas de las costas norte y centro de Vietnam ya se encuentran bajo prohibición de navegación, a la espera de que el tifón toque tierra el lunes en el país del Sudeste Asiático, según recogieron medios oficialistas.

La agencia meteorológica vietnamita fijó el riesgo de desastre natural en nivel 4, en una escala de 5, en la ciudad de Thanh Hoa (centro), y pronosticó que fuertes lluvias comenzarán esta noche en Vietnam, al tiempo que urbes como la capitalina Hanói sufrirán tormentas el lunes y el martes.

Las autoridades planean evacuar a 586.770 personas de 152.387 hogares por el tifón, que está previsto que deje fuertes vientos y lluvias torrenciales en las regiones más meridionales de China, donde se encuentra actualmente.

Cuba luz

Cuba cumple un año de apagones y crisis

Vietnam fue golpeado por el tifón Yagi en el 2024

Según la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth, Kajiki registra ahora vientos de 165 kilómetros por hora (equivalente a un huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson), si bien llegará a Vietnam con algo menos de fuerza, con vientos de hasta 155 km/h.

El país del Sudeste Asiático fue duramente golpeado el pasado septiembre por el tifón Yagi, que dejó más de 300 muertos a causa de lluvias y corrimientos de tierra y resultó el más poderoso que haya vivido Vietnam en las últimas tres décadas.

