Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Mundo

Oficina de Interpol en Colombia
La oficina de Interpol en Colombia participó en el operativo de extradición de siete narcotraficantes a Estados Unidos.TOMADO DE LA WEB DE INTERPOL COLOMBIA

Colombia extraditó a siete narcotraficantes que fueron pedidos por Estados Unidos

Los sujetos fueron embarcados en una aeronave en Bogotá

Autoridades de Colombia entregaron a Estados Unidos a siete narcotraficantes requeridos por una corte de Florida, acusados de narcotráfico y concierto para delinquir.

RELACIONADAS

Así lo informó este sábado 23 de agosto de 2025 el director de la Policía colombiana, el general Carlos Fernando Triana.

Los extraditados son: Javier Eduardo Monje Iquinas, Aníbal Rentería, Jeff Allan Hooker, Renny Gabriel Barros Epieyú, Álvaro José Martínez Bermúdez, Ignacio Lemos Potes y Jefry Leonardo Quintero Torres.

Triana precisó que los siete acusados fueron entregados en Bogotá con apoyo de la oficina nacional de la Interpol.

En su cuenta de X, el director detalló que Monje, uno de los extraditados, presuntamente integraba una red criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas desde Colombia hacia México, con destino final a Estados Unidos.

Rentería, en tanto, habría sido cabecilla de un grupo armado denominado Los Contadores, dedicado a perpetrar homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos forzados y al envío de cocaína hacia EE.UU.

Respecto a Hooker, Triana informó que estuvo implicado en el caso de una narcoavioneta inmovilizada en la isla caribeña de Providencia con media tonelada de cocaína, mientras que Barros, Martínez, Lemos y Quintero están requeridos a juicio por narcotráfico.

RELACIONADAS

Esfuerzos de Colombia por certificación de Estados Unidos

INCUATACION DROGA ARAMDA ECUADOR

Ecuador en el mapa del tráfico de drogas: corredor del narco mundial

Leer más

“Colombia continúa avanzando en el desmantelamiento de redes criminales mientras profundiza la cooperación judicial con Estados Unidos. Estas acciones reafirman nuestro compromiso compartido con la justicia y con la protección de la seguridad en todo el hemisferio”, celebró en X la Embajada de Colombia en EE.UU.

Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y el país con más hectáreas cultivadas de hoja de coca, con 253.000 hectáreas en 2023, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El Gobierno colombiano ha intensificado los operativos en contra del narcotráfico en los últimos meses, con la expectativa de que Estados Unidos certifique sus esfuerzos en la lucha contra las drogas.

Sin embargo, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, advirtió esta semana que el país suramericano enfrenta un alto riesgo de descertificación debido al bajo cumplimiento de sus compromisos en esta materia.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Vietnam aguarda llegada del tifón Kajiki con plan de evacuación

  2. La reciente ola de calor fue la más intensa vivida en España desde que hay registros

  3. Colombia extraditó a siete narcotraficantes que fueron pedidos por Estados Unidos

  4. Emelec perdió ante Independiente y se frena en la búsqueda del hexagonal de LigaPro

  5. Zelenski insiste en reunirse con Putin para avanzar hacia la paz

LO MÁS VISTO

  1. Temblor hoy en Ecuador: Sismo se sintió este domingo 24 de agosto en varios cantones

  2. La vida de José Serrano en Miami: casa de lujo y autos de alta gama

  3. Xavier Ramos: Lo que se descubrió en la vivienda tras su muerte en Guayaquil

  4. Temblor hoy en Ecuador: Un segundo sismo se registró este domingo 24 de agosto

  5. Muere Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa: detalles del siniestro en Quinindé

Te recomendamos