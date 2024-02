Michela Pincay: "Mi novio es divertido, buena gente y se paga todo"

Michela Pincay (32) partirá el jueves 29 de febrero a Estados Unidos. Es la primera escala que hará en su camino a Asia. Luego irá a Reino Unido y de ahí dará el salto al lejano continente. Esta aventura durará algo más de dos meses y está previsto que visite 12 destinos con su novio francés, del que prefiere no dar el nombre (sus conocidos dicen que se llama Alexis de 33 años).

A la presentadora de 'De casa en casa' le dieron licencia en TC. “Generalmente los talentos renovamos contrato cada año, yo iba dispuesta a renunciar. Me preguntaron cuáles eran las razones y expliqué que este viaje era el gran sueño de mi vida, el gerente de producción, Cheo (Navarrete), me sorprendió cuando me dijo que me tome un permiso. Es lindo porque me apoyaron”, comenta. El regreso está previsto para mediados de mayo.

A ella le encanta recorrer el mundo y además es una forma que tendrá para desconectarse. “Aparte de la tele, tengo otras obligaciones. Trabajo mucho, con marcas, en mis emprendimientos. Me estreso mucho. En enero apareció un problema de salud, con mi columna vertebral (síndrome facetario).

Mientras ocurrieron los violentos hechos en TC, yo estaba en el hospital. Hice un análisis, la vida es muy frágil, se nos va en el momento menos pensado. Es importante hacer dinero, tener una casa y otros bienes, pero si no se disfruta, no vale la pena. Mi cuerpo necesita un descanso”.

Michela siempre sale fuera del país. Lo más reciente fue a Brasil, en pleno feriado de carnaval. Fue invitada por una marca, así como otros talentos de pantalla. Para esta gira por Asia ya recibió algunas recomendaciones de su gran amigo Eduardo Andrade, a quien también le encanta viajar. “Ya conoce mi itinerario y es posible que nos encontremos en algún punto”.

El viaje incluirá India, Tailandia, Camboya, Vietnam, Filipinas, Japón, China y finalmente vuelve a este lado del planeta para ir a Hawái. Michela ha tenido complicaciones con dos visados. Uno de ellos el de Vietnam e India. “Ya me negaron una vez el de India, no tienen embajada en Ecuador, todo se hace por Internet. Quiero conocer el Taj Mahal, una de las siete maravillas del mundo. Si no es India iré a Singapur. En China visitará la Gran Muralla”, dice emocionada.

La también emprendedora no irá sola, la acompaña su novio francés. “Cuando lo conocí le expliqué mi sueño. Me contó que también deseaba lo mismo. Es más viajero que yo, puede pagarse su viaje, eso no se encuentra fácilmente. Ya tenemos todo bien organizado. Me ha reservado un par de sorpresas, tal vez un crucero. Es muy amigo de Eduardo, tienen la misma energía”.

A través de su pana ecuatoriano lo conoció en una fiesta en Miami, Estados Unidos. Ya llevan juntos más de un año. Aunque públicamente no se lo ha visto mucho, ella lo ha presentado a amistades, gente del trabajo y familiares. Seguramente en este periplo se lo verá en las redes sociales.

Ella no tiene previsto privarse de nada. Durante su ausencia, lo más probable es que inviten a otras presentadoras para el matinal de TC. Antes de irse, Michela dejará grabado algunos videos para marcas y los programas para su canal PinbuTv ya están listos.

En las redes sociales dicen que ella volverá con un anillo de compromiso, casada o con un ‘encargo’, sin embargo confiesa que no quiere apresurarse debido a las malas experiencias amorosas que ha vivido.

Son muchas las decisiones que se deben tomar, ella vive en Guayaquil, él en Francia (Cannes). Por amor se quedó en Ecuador. Lo que tiene claro es que le encanta que sea “divertido, buena gente y que siempre se pague todo”. Una indirecta para sus anteriores parejas.

Tras hacerse público su ausencia temporal de TC, en las redes sociales sus amigos y compañeros le escribieron algunos mensajes

Jorge Heredia: “Sabes que deseo que no regreses… porque te mereces crecer aún más, porque sé que este medio es muy pequeño para lo grande que aún estás por dar, te mereces volar tan alto como tu talento te lo permita. Sé que se vienen cosas mejores para tu carrera y tu vida”.

Mauricio Altamirano: “Llévame”.

Cheo Navarrete: “Sabes cuánto te apreciamos y valoramos; vuelve pronto y aprovecha este tiempo para cumplir ese sueño que tenías pendiente”.

La Gringa: “Es la mejor decisión que puedes tomar. El mundo es enorme con tantas oportu nidades y aventuras inesperadas, con otras mentalidades e inspiración para seguir creciendo”.

Ale Boada: “Valiente, admiración total por esta decisión, la vida es una sola y tener la suerte de vivir algo así no se puede desperdiciar”.

