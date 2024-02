Eduardo Andrade modela la colección de chaquetas de Marco Tapia

En más de una ocasión, al asesor de imagen de Miss Ecuador Marco Tapia le han preguntado amigos y familiares sobre las chaquetas que usa. No acostumbra a llevar corbatas cuando acude a algún evento. No perdió el tiempo y en su reciente viaje a México adquirió los materiales necesarios y se puso manos a la obra. Ya tiene la colección lista que se llama MissCorp by Marco Tapia y el presentador Eduardo Andrade es el modelo.

Alejandra Jaramillo vestirá un traje de Álex Franco en Premios Lo Nuestro Leer más

Mucho ruido, pocas nueces

Durante varios días, en 'Noticias de la mañana', de RTS, anunciaron una entrevista con Úrsula Strenge e Isaac Delgado. Se esperaba más, fue floja, además se notó que ellos cuidaban cada palabra de lo que decían, sobre todo la presentadora miraba con atención a Isaac, esperando que no meta la pata. En la foto con La Nena y el productor Mario Naranjo.

Úrsula Strenge e Isaac Delgado con el equipo del programa. Cortesía

La otra versión de Lenin Artieda

Cuando a Lenin Artieda se lo ve en 'Contacto directo', siempre luce serio y es implacable. Una de sus tareas es entrevistar a políticos que creen que se la saben todas. El público no se imagina verlo pelar cebolla en la cocina de su casa.

(Te invitamos a leer: Sofía Caiche se quedó vestida y alborotada)

Acaba de celebrar 4 años junto a María del Carmen Búnea, la mujer que ha logrado muchos cambios en el comunicador del Canal del Cerro. Ella le dice: “¡Gracias infinitas por haberme hecho merecedora de tu mejor versión!”. La versión que pocos conocen. Es un lobo domesticado como diría el cantante Joan Sebastian.

Lenin Artieda. Cortesía

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!