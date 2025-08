La inseguridad acecha, pero la amabilidad sostiene el turismo en Guayaquil

Un informe del Observatorio de Turismo, iniciativa de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), reveló datos sobre el comportamiento de los visitantes en Guayaquil y evidenció una constante: la principal preocupación de los turistas es la inseguridad y la imagen negativa que proyecta la urbe en el exterior.

El estudio incluye el testimonio de una ecuatoriana que reside en Canadá, quien advirtió que en ese país existen alertas oficiales que desaconsejan viajar hacia Guayaquil. “El sitio web de aquí, de donde nosotros vivimos en Canadá, hay la advertencia... estamos en el ‘top’ de los países peligrosos. Hay que trabajar en cómo limpiar esa mala imagen que tenemos en el exterior”, dijo ella.

EXPRESO ha recogido, en diversos reportajes, opiniones de expertos en turismo y dirigentes gremiales, que coinciden en la necesidad de una estrategia sostenida para revertir esa percepción.

Leticia Sánchez, operadora turística, contó que durante recorridos guiados que realizó por la ciudad, varios extranjeros tenían miedo de bajarse del vehículo. Para darles confianza, les explicó detalladamente el itinerario, los motivaba a descender en cada parada y los animaba a disfrutar el entorno, tomarse fotos o hacer compras.

Para Sánchez, las actividades turísticas no deben paralizarse, pese a los desafíos que enfrenta la ciudad. Precisamente, una de las cualidades mejor valoradas por los visitantes en Guayaquil es la calidez de su gente, según el informe de la Politécnica.

La hospitalidad de los guayaquileños mantiene a flote la experiencia turística

A pesar del contexto de violencia, la hospitalidad de los guayaquileños mantiene a flote la experiencia turística. Así lo vivió el colombiano Alberto Roldán, quien visitó la ciudad hace dos meses. Quedó sorprendido por el parque Seminario y sus iguanas, además de la noria La Perla, pero lo que más destacó fue el trato recibido.

“Me hicieron sentir muy bien, la gente es muy cálida. Caminé por el centro y me sentí tranquilo, aunque me recomendaron evitar ciertos barrios”, relató Roldán.

El informe de la Espol también recoge la voz de otros turistas, como un ciudadano estadounidense que elogió la atención en establecimientos de venta de comidas preparadas. “Me atienden bien. Si voy a un restaurante... donde sea, en la cafetería o donde comí lo típico. La gente es agradable. Muy, muy, muy nobles”, expresó.

Pero no todas las experiencias fueron positivas. Una pareja de ecuatorianos residentes en Nueva York, ambos adultos mayores, aseguró que intentaron secuestrarlos durante su estadía. “Después de lo que nos pasó, ya no vamos a regresar. Vamos a tratar de vender (nuestra propiedad) aquí porque tampoco voy a permitir que mis hijos vengan”, dijo uno de ellos. Ante el mal rato vivido, ellos dijeron que no volverán a Guayaquil y tampoco lo recomendarán como destino turístico.

En una primera muestra del estudio, los visitantes consultados indicaron no haber buscado información turística sobre Guayaquil, debido a que venían por negocios, temas religiosos o visitas a familiares o amigos. Ellos viajaron por recomendaciones de sus allegados o recuerdos previos de la urbe.

Los visitantes sugirieron mejorar la información turística en varios puntos de la ciudad, para facilitar la experiencia.

El estudio indicó que, luego de visitar la ciudad, la mayoría de turistas encuestados cambiaron su percepción de inseguridad, por que recomendarán a Guayaquil como destino.

Guayaquil, con disminución en visitas entre el 2019 y 2024; se prevé mejoría en el 2025

Respecto a las cifras, el informe reflejó que, entre 2019 y 2024, Guayaquil ha tenido una disminución del 22 % en el número de entrada de turistas internacionales.

“Además, durante el 2024, Guayaquil tuvo 433 mil visitantes internacionales, siendo el número más bajo de ingreso de turistas desde el 2013, sin tomar en cuenta los años 2020 y 2021 (años de pandemia)”, precisa el informe, que recoge datos del Ministerio de Turismo.

Sin embargo, Tahiz Panus, directora municipal de Turismo y Eventos Especiales, señaló que las cifras mostradas por el informe superaron las expectativas oficiales.

“Tuvimos más visitantes, más turistas y la recaudación de los primeros tres meses (del 2025) fue de 197 millones de dólares y ahora (segundo trimestre) fue de 153 millones de dólares. Yo diría que casi 400 millones de dólares en los primeros seis meses del año, para una ciudad a la que viven golpeando mediáticamente, sí es importante”, indicó la funcionaria.

A pesar del optimismo por los números registrados en el primer semestre de este año, hay voces de expertos que insisten en la necesidad de crear un plan de alto impacto internacional para enmendar la percepción de inseguridad en Guayaquil.

Panus dijo que una vez obtenidos estos resultados, se alistan los últimos detalles de un proyecto para atraer a turistas extranjeros. “Pero lo primero era superar el turismo local. Que nuestra misma gente, por ejemplo en los feriados, se quede. Nuestra economía se revitaliza gracias a nosotros mismos”, argumentó.

Tránsito La congestión vehicular en la ciudad es uno de los problemas que identificaron los turistas encuestados en el informe presentado por la Espol.

Agregó que la recuperación nocturna del centro es otro tema pendiente. La funcionaria adelantó que se prevé realizar un plan piloto para revitalizar la calle Panamá en las noches, con un proyecto preliminar de dos días a la semana, aunque todavía siguen en conversaciones con varios sectores vinculados.

