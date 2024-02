Danilo Carrera: "Mi romance con Isabella Fernández es real"

La prensa extranjera y la local comentan que el ecuatoriano Danilo Carrera, quien tras trabajar en Televisa, México, ahora vive en Miami, está nuevamente enamorado.

En el pódcast de Alejandro Chabán, el actor que forma parte de la cadena Telemundo, habló sobre su nueva pareja (sin dar nombres) y mencionó que se sentía feliz. A inicios de febrero disfrutaron de unas vacaciones en Cancún.

Aunque aparecieron imágenes en las redes sociales, él no mostró el rostro de su media naranja. Es una actriz llamada Isabella Fernández (21), quien protagoniza la primera película ('Only in CDMX') de Danilo como director. Durante las grabaciones, Cupido hizo de las suyas. El actor confirmó a EXPRESIONES que la mujer que conquistó su corazón es Isabella y que el romance “es real” no show, ni para promocionar el filme.

Cuando él y la actriz Michelle Renaud estelarizaron 'Hijas de la luna' surgió el amor. Ahora ocurre algo similar. El mes pasado, el también presentador de Telemundo cumplió 35 años. Hay una diferencia de edad de 14 años con Isabella.

Con motivo de su primer trabajo actoral, se conversó con ella el año pasado. Es mexicana y el largometraje es su debut en el cine. Vivió una larga temporada (once años) en Estados Unidos.

“Hablar inglés perfectamente me ayudó a obtener el papel, Danilo necesitaba alguien así. Una chava me recomendó con él, conversamos, hice el casting y lo logré”, contó en ese entonces. Interpreta a Mía Chase, una joven que regresa a su tierra, México, huyendo de una relación que no le conviene.

Isabella se forma como actriz en el Centro de Educación Artística de Televisa. “Como actor Danilo me ayudó mucho, es muy profesional. No nos conocíamos, es una amistad nueva. Yo quiero actuar en cine, es una experiencia muy padre. Me encantó, obviamente haré televisión, pero me siento más identificada con el séptimo arte”, añadió.

No era seguidora de las telenovelas, en Estados Unidos, donde ven más series, por lo que el rostro de Danilo le era desconocido.

Nació en el Puerto Veracruz. A los 7 años se mudó a Carolina del Sur, Estados Unidos, porque su familia abrió un negocio. Ya adulta tomó la decisión de estudiar actuación y se fue a Ciudad de México. Hizo un casting en el CEA y se quedó.

Danilo siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Sin embargo ha comentado que está con una chica que le encanta, “que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, que se parece a mí”.

