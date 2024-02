Danilo Carrera cuenta estar en una nueva relación sentimental

El secreto a voces se confirmó. El actor ecuatoriano Danilo Carrera dijo en el pódcast de Alejandro Chabán, que tiene una relación sentimental y que recientemente estuvo compartiendo con la misteriosa chica en las playas de Cancún, México.

"Creo que es de lo que más feliz me tiene en mi vida, de lo que más motivado me tiene en mi vida, lo que me hace despertarme en las mañanas", dijo muy enamorado el galán de novelas.

Te invitamos a leer: Usher y Alicia Keys iluminan el Super Bowl 58 con sus actuaciones

Taylor Swift se encuentra en el Super Bowl 2024 para apoyar a su novio Travis Kelce Leer más

Confirmó que se encuentra en una relación estable con "una chica que me encanta", pues lo hace sentirse pleno, aunque no quiso revelar la identidad de la joven, pues no quiere que la prensa de espectáculos se meta en lo que tienen.

"Ahorita estuvimos el fin de semana en Cancún y tal vez nos paparazearon y si nos paparazearon está bien, no vamos a dejar de meternos al mar y disfrutar y jugar en el mar porque hay un riesgo de una foto, no vamos a limitarnos; pero mientras podamos mantenerlo nuestro, o sea como un secreto y como un nido así súper privado lo vamos a mantener", justificó.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!