Taylor Swift se encuentra en el Super Bowl 2024 para apoyar a su novio Travis Kelce

La cantante y compositora Taylor Swift ya se encuentra en el Estadio Allegiant, situado en Las Vegas, Estados Unidos, donde dentro de poco se llevará a cabo el Super Bowl 2024, evento donde se juega el partido final del campeonato de la National Football League (NFL).

Este año los Chiefs de Kansas City, equipo donde juega Travis Kelce, novio de Swift, se enfrentarán a los 49ers de San Francisco. Los fanáticos de la cantante se mantuvieron atentos para conocer si Taylor llegaría al partido, pues se encontraba en Tokio como parte de su gira 'The Eras Tour'.

El artista estadounidense Usher liderará el show de medio tiempo del Super Bowl 2024, donde deleitará al público con una selección de sus canciones más famosas, tales como: 'My Boo', 'Yeah' y 'U got it bad'. Se cree que el cantante canadiense Justin Bieber también podría presentarse, pero no ha sido confirmado.

🇺🇸 | AHORA: La cantante Taylor Swift ya ha llegado este domingo a Las Vegas para el Super Bowl en el que su novio Travis Kelce participa. La cantante ha llegado tras dar un concierto este mismo domingo en Japón a las 18:00 hora local de Tokyo. pic.twitter.com/evde18nLPJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 11, 2024

Este evento deportivo es uno de los más destacados a nivel mundial. Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el impacto económico del Super Bowl será de alrededor de 500 millones de dólares. Además, se espera la llegada de 150. 000 visitantes adicionales este fin de semana para presenciar el partido.

